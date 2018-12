Andrej Kramarić stijelac za Hoffenheim u porazu od Cityja

U najzanimljivijem susretu večeri Šahtar i Lyon su u Kijevu igrali za prolaz u skupini F. Ukrajincima je igrala samo pobjeda, dok je Lyonu bio dovoljan i bod. Na koncu je završilo 1-1.

Utakmica se nije mogla igrati u Harkivu jer je u deset ukrajinskih regija uvedeno izvanredno stanje zbog napetosti s Rusijom. Prvu priliku na utakmici imali su gosti. U 19. minuti Traore je izašao sam ispred Pjatova, no ukrajinski vratar je obranio. Samo tri minute kasnije domaćin je poveo, a gol je zabio Junior Moraes. Izjednačio je Nabil Fekir u 65. minuti lijepim udarcem s 14 metara.

U drugom susretu Manchester City je pobijedio Hoffenheim s 2-1 potvrdivši prvo mjesto u skupini. Andrej Kramarić je doveo goste u vodstvo iz kaznenog udarca u 17. minuti postigavši pogodak u svom devetom uzastopnom susretu. Zabio je Kramarić Lyonu, Augsburgu, Španjolskoj, Engleskoj, Herthi, Šahtaru, Schalkeu, Wolfsburg i Manchester Cityju. Bio je to ujedno njegov peti gol u ligi prvaka ove sezone.

Izjednačio je Leroy Sane iz slobodnog udarca u posljednjim trenucima prvog dijela, a isti je igrač u 62. minuti nakon brze kontre zabio za 2-1.

City je osvojio prvo mjesto u skupini s 13 bodova, Lyon ima osam, Šahtar šest, a Hoffenheim je posljednji s tri boda.

U skupini H i prije zadnjeg kola prolaz su osigurali Juventus i Manchester United, dok Valencija seli u Europsku ligu. Bilo je samo upitno tko će osvojiti prvo mjesto. Na koncu je 'jedinicu' osvojio Juve usprkos porazu kod Young Boysa 1-2.

Švicarce je u 30. minuti doveo u vodstvo Guillaume Hoarau iz jedanaesterca u 30. minuti, a isti je igrač u 68. minuti 'podebljao' prednost domaćina. Juve je smanjio deset minuta prije kraja golom Paula Dybale. Mario Mandžukić je odigrao cijeli susret za goste.

U drugom susretu Valencia je pobijedila Manchester United s 2-1. Soler u 17. minuti je doveo 'šišmiše u vodstvo, na 2-0 je povećao Phil Jones uguravši loptu u vlastitu mrežu u 47. minuti, a Rashford je u 87. minuti smanjio na 2-1.

Juve je osvojio prvo mjesto u skupini s 12 bodova, United je ostao na 10 bodova, Valencia je sakupila osam, a Young Boysi četiri boda.

>> Pogledajte i video: Po uzoru na koje stadione će biti novi Dinamov stadion

[video: 28304 / ]

U ranije odigranom terminu odigrane su obje utakmice iz skupine G. Nogometaši moskovskog CSKA još jednom su šokirali aktualnog europskog prvaka Real Madrid. Nakon što su u 2. kolu skupine u Moskvi pobijedili s 1-0, večeras su u susretu 6. kola u Madridu slavili s 3-0, ali i ispali iz Europe.

Rusko slavlje pokvarila je vijest iz Plzena gdje je Viktorija pobijedila Romu s 2-1 i izborila nastavak natjecanja u Europskoj ligi, dok je europska priča za CSKA završila.

Viktorija i CSKA su zaključili natjecanje u skupini s po sedam bodova, no Česi su bolji u međusobnom skoru. "Kraljevski klub" je i prije ovog kola osigurao prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala, dok je Roma bila sigurna na drugom mjestu.

Santiago Solari je odlučio odmoriti većinu prvotimaca, pa je Real započeo utakmicu u 'šarenom' sastavu s tri debitanta u Ligi prvaka (Javier Sanchez, Federico Valverde, Vinicius Junior). Pritom je Junior postao treći najmlađi igrač Reala koji je nastupio u LP s 18 godina i 152 dana. Mlađi od njega bili su tek Iker Casillas (18g i 117d), te Raul Gonzalez (18g, 77).

Real je bolje otvorio utakmicu i u prvih pola sata domaćin je imao nekoliko lijepih prilika, ali se rezultat nije mijenjao. CSKA je poveo u 37. minuti iz prve ozbiljne akcije, a zabio je Fedora Čalova (37). Šest minuta kasnije već je bilo 2-0, a strijelac je bio Georgij Šenikova. Nakon lijepe akcije pucao je Mario Fernandes, Thibaut Courtois je obranio njegov udarac, a Šenikov je poslao odbijanac u donji desni kut.

Katastrofa Reala nastavila se i drugom poluvremenu, u 73. minuti je Arnor Sigurdsson na asistenciju Nikole Vlašića zabio za 3-0. Domaćin je do kraja utakmice nešto pokušavao, ali nije stvorio niti jednu ozbiljnu priliku.

Luka Modrić nije nastupio za Real, dok su Nikola Vlašić i Kristijan Bistrović odigrali cijeli susret za goste.

U drugom susretu Viktorija Plzen je pobijedila Romu s 2-1. Nakon skromnog prvog poluvremena, nastavak je donio odličan nogomet. Domaćin je poveo u 62. minuti golom Jana Kovarika, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Cengiz Under. Viktorija je u 74. minuti ponovo stigla do prednosti preko Tomaša Choryja i uspjela zadržati prednost do kraja.