Analiziramo Dalićev popis: Tri vatrena moraju se zabrinuti, ako ovako nastave za njih neće biti mjesta na SP-u

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis reprezentativaca za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka (14. studeni) i Crne Gore (17. studeni) u kojima će vatreni i matematički potvrditi svoj plasman na Mundijal. Na popisu i pretpozivima se dogodilo dosta rošada, novih imena, a samim time su neka imena i izbačena s popisa.

Kad usporedimo ovaj popis s onim najrecentnijim, u momčad su upali Nikola Vlašić, Mateo Kovačić, Josip Stanišić, Luka Vušković i Igor Matanović, a s popisa su ispali Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Domagoj Bradarić i Ivan Smolčić. Sva petorica su pak, pronašla svoja mjesta na popisu pretpoziva, uz još čak sedam igrača.

Navijači na nogama zbog Livakovića i kažu: 'Pa nevjerojatno. Ako danas nije shvatio, neće nikada' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se tiče igrača koji su ispali s popisa, fokusirat ćemo se na tri kreativna veznjaka; Majera, Sučića i Baturinu. Smolčić i Bradarić nisu bili ni toliko snažno integrirani u reprezentaciju, a na njihova je mjesta više utjecao povratak Josipa Stanišića, koji može pokriti ulogu na oba beka, ali po potrebi i na stoperskoj poziciji. Majer, Sučić i Baturina svoja mjesta na popisu nisu izgubili zbog oporavljenika. Zapravo, možda je jedan izgubio svoje mjesto zbog oporavka Matea Kovačića, no iz rostera su izbačena tri veznjaka, a ne jedan.

Vrlo kratko i vrlo jasno, Majer, Sučić i Baturina su svoja mjesta u reprezentaciji izgubili zbog loše forme i slabe minutaže u klubovima, a uz to sve nisu pružali ni bog zna kakve recentne igre u dresu reprezentacije. Od njih trojice, najbolji status u svojem klubu ima Majer, koji je ove sezone u njemačkoj Bundesligi za Wolfsburg odigrao 43 posto dostupnih minuta. Međutim, kad Majerov udio minutaže usporedimo s igračima poput Modrića, Pašalića, Fruka, Jakića i Vlašića (svi su u svojim klubovima na preko 80 posto minutaže), onda dolazimo do zaključka da igra praktički dvostruko manje klupskih minuta. Kad na to nadodamo činjenicu da su i Majer i Wolfsburg u sezonu ušli prilično loše, postaje sve jasnije zašto je Lovro ispao s popisa.

Luka Sučić i Martin Baturina bi u trenutačnoj situaciji vjerojatno 'ubili' za status kojeg Majer ima u Wolfsburgu. Toliko je loša minutaža ovog dvojca u uvodu sezone. Baturina je u dresu talijanskog Coma ove sezone na vrlo mršavih 14 posto od svih mogućih minuta, dok je Sučićev udio minutaže u Sociedadu još malo i slabiji, tek na 13 posto. Mnogi bi na prvu pretpostavili da je nepozivanje Sučića povezano s cijelim incidentom oko vjenčanja, no Luka je svoju kaznu za tu situaciju već odradio. Ovaj put je nepozvan isključivo zbog male minutaže i loših igara na terenu.

VEZANI ČLANCI:

Na popis se vratio Nikola Vlašić koji je kapetan Torina i koji je ove sezone odigrao 84 posto dostupnih minuta te bio starter u svakoj ligaškoj utakmici za momčad sa sjevera Italije. Mnogi cinici će na prvu čak i kritizirati Dalićevu odluku o povratku Vlašića, no kad pogledamo tko koliko igra i tko kako igra, Vlašić je definitivno više zaslužio biti na ovom popisu nego Majer, Baturina ili Sučić. Koliko god netko to htio priznati ili ne, Vlašić igra i više i bolje nego tri spomenuta veznjaka.

Naravno, do svjetske smotre u SAD-u, Meksiku i Kanadi je ostalo još dosta vremena, oko sedam i pol mjeseci, a i izbornik je sam rekao da vrata nikome nisu zatvorena, pa tako sva ova tri veznjaka itekako imaju šanse ukrcati se na let za Sjevernu Ameriku. No, ništa od toga neće biti ako nastave većinu svojeg vremena u klubovima provoditi na klupi za pričuve. Nisu svi Dominik Livaković ili Mateo Kovačić da bi bili imuni na takve situacije. Jasno je da pravila ne vrijede isto za sve te da se "povlašteni" tretman mora zaslužiti.