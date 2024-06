Amerikanci otkrivaju što se sprema Hrvatskoj: 'Bit će to rat, nešto što još nismo vidjeli...'

Pažnja hrvatske nogometne javnosti usmjerena je na dvoboj Hrvatske i Španjolske u prvom kolu Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Utakmica je to koja se igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu, s početkom u subotu od 18 sati. Izabranici Zlatka Dalića u tijeku petka otputovat će iz baznog kampa u Neuruppinu u njemačku prijestolnicu. Pretpostavlja se da će Hrvatsku u subotu u Berlinu pratiti između 80 i 100 tisuća ljudi, no neće moći svi ući na stadion. Nagađa se da će na tribinama biti oko 30 tisuća Hrvata, što će nogometašima na terenu dati veliki vjetar u leđa.

No, Hrvatska će u drugom kolu igrati protiv Albanije, i to u srijedu, 19. lipnja s početkom od 15 sati u Hamburgu. Stadion Volkspark prima 57 tisuća gledatelja, a za očekivati je da će biti ispunjen do posljednjeg mjesta, i to mahom navijačima obje reprezentacije. Neki mediji u regiji pišu da će Albanija imati podršku od oko 50 tisuća navijača. Inače, Albanci otvaraju protiv Italije u subotu od 21 sat u Dortmundu, a američki ESPN piše da će većina stadiona Signal Iduna Park biti ispunjena albanskim navijačima.

Kapacitet stadiona u Dortmundu je 62 tisuće mjesta, a većinu neutralnih sektora zauzet će Albanci. Inače, za vrijeme utakmica Albanije neće zasjedati ni tamošnji parlament budući da će oko 100 službenih osoba, uključujući i ministre i parlamentarce otići u Njemačku na Euro. Bit će zanimljivo iduće srijede vidjeti raspored i brojnost navijača Albanije i Hrvatske u Hamburgu, ali za očekivati je da će to biti pravi navijački "rat" na tribinama.

- Takvu podršku navijača, bude li je, još nismo vidjeli. Hrvati će na stadionima imati 20-30 tisuća ljudi. Ali bude li Albanaca zaista 50 tisuća, to će biti apsolutni rekord u povijesti europskih prvenstava - napisao je ESPN.

