Aco Petrović objasnio kako je slomio Amerikance: 'Emotivan sam, ovo se ne viđa često'

Nakon što je njegova momčad izvela preokret o kojem će se pričati, i to protiv reprezentacije SAD-a, na svijetu tog dana nije bilo sretnijeg košarkaškog trenera od Aleksandra Petrovića, hrvatskog stručnjaka na klupi Brazila. Jer, nakon što su Brazilci zaostajali u 23. minuti 20 razlike (38:58), za narednih 11 minuta njegova momčad preuzela je vodstvo (76:75) i na valu te energije na koncu slavila uvjerljivu pobjedu (92:77).

- Puno je emocija jer smo svjedočili nečemu što nije često za vidjeti jer rijetko tko može reći da je u drugom poluvremenu pobijedio SAD s 29 koševa razlike. Kada smo riješili naše defenzivne probleme digli smo se poput feniksa - kazivao je Petrović i pojasnio kako je došlo do velikog preokreta.

- Krenuli smo s obranom čovjek na čovjeka pa su nam oni s lakoćom zabijali koševe iz pick and rolla. Pokušali smo i sa zonom a ključ je bio kada smo počeli preuzimati, svih pet igrača. To zašto smo Amerikance u drugom poluvremenu dobili 29 koševa razlike najbolje opisuje podatak da nam je Galloway u prvom poluvremenu zabio 22 koša a u drugom košu niti jedan. To plastično objašnjava. Kada smo počeli igrati učinkovitu obranu, kada smo počeli trčati to je bila naša igra. Osim toga, moji su igrači pogađali teške šuteve.

Jedna od Acinih uzdanica, nekadašnji igrač Cedevite Vitor Benite, ovako je opisao podvig svojeg sastava.

- Ključna je bila naša mentalna snaga i to što nismo dozvolili da nam razlika s kojom gubimo uđe u glavu. Znali smo da će nam Amerikanci dati priliku i da mi samo moramo igrati našu igru i na koncu smo napravili nevjerojatan posao.

Tri četvrtine je izgledalo da će Amerikanci slaviti baš kao i u onoj utakmici u skupini.

- Počeli smo ovu priču 4. kolovoza. Imali smo igrača koji nisu došli ali i ozljeda. Osim toga, baš protiv SAD-a u skupini nisu igrali Benite i De Paula. Napravili smo puno no tek ako dobijemo finale moći ćemo reći da je posao dovršen - kazivao je Petrović u trenucima kada još nije znao da ga u nedjeljnom finalu čekaju "gaučosi".

Naime, uz sjajnu partiju nekadašnjeg cibosa, razigravača Josea Vildoze (26 koševa), u drugom polufinalu Argentinci su pobijedili Kanađane (83:73).

Petrović je, tako, ovaj put bio na sretnijoj strani priče o velikim preokretima i drago nam je da je tako. Jer, sad već davne 2001. godine, dogodilo mu se da je s reprezentacijom Hrvatske u četvrtfinalu Eurobasketa izgubio od domaćina Turske nakon "plus 19" u 27. minuti tog susreta.