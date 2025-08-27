Petrović apelirao na Fibu: Nakon 35 godina trenerskog posla prvi put ne znam kakav nas kriterij suđenja čeka

Nakon pobjeda nad Urugvajem i Bahamima, reprezentacija Brazila doživjela je prvi poraz na Sveameričkom prvenstvu u košarci (AmeriCup) što se igra u Nikaragvi. Nacionalna vrsta koju predvodi bivši hrvatski izbornik Aleksandar Petrović izgubila je od reprezentacije SAD-a sastavljene od igrača koji igraju uglavnom u Europi, bez iti jednog NBA igrača.

Rezultat utakmice bio je 90:78 za Amerikance, koji su tako osvojili prvo mjesto u skupini. U posljednju četvrtinu ušlo se s prednošću 67:64 za Brazilce nakon čega je u njegovu sastavu došlo do većeg, energetskog pada i gubljenja te dionice s 11:26.

Nakon susreta, u kojem su Amerikanci dominirali fizikalijama, svoj prigovor na temu kriterija suđenja na presici je uputio hrvatski stručnjak na klupi Brazila.

- Molim vas neka nam netko da do znanja koja vrsta kriterija će se primjenjivati u četvrtfinalnim utakmicama. U prve dvije runde imali su jedan kriterij i dopuštali prilično fizičku košarku a odjednom su, nakon utakmice između Argentine i Dominikanske Republike, nakon koje je izbila tučnjava, promijenili kriterij. Izašao sam na teren i nakon 35 godina trenerskog posla, što po klubovima a što u reprezentacijama, ja nisam znao kakav nas kriterij suđenja očekuje. Neka nam netko kaže, dopustit ćemo "fight" ili sudit ćemo prekršaje. Pred nama su eliminacijske utakmice i nas osam izbornika momčadi četvrtfinalista to ovog časa ne znamo. Molim vas, dajte nam do znanja - kazao je Petrović kojeg u borbi za polufinale u četvrtak čeka težak suparnik.

A riječ je o Dominikanskoj Republici koja je iz skupine s Argentinom, Kolumbijom i domaćinom ovog natjecanja Nikaragvom izašla kao prvoplasirana. Preostale parove četvrtfinala čine ove utakmice: Kanada - Kolumbija, Argentina - Portoriko i SAD - Urugvaj.

U ovom sparivanju malo je neobično da će već u četvrtfinalu međusobno igrati SAD i Urugvaj koji su međusobno igrali u skupini u kojoj utakmici je slavio Urugvaj.