'Zvijezde pjevaju' napustili Borko i Jelena

Četvrta po redu emisija "Zvijezde pjevaju" morala je otpratiti još jedan par, a ovaj put to su bili Borko i Jelena sa svojom izvedbom pjesme '24000 baci'.

Iako nisu bili najlošiji u bodovima žirija, odlučilo je zajedničko glasanje gledatelja preko poziva i poruka.

Emisiju su otvorili prošlotjedni pobjednici Dino i Tara s hrvatskom verzijom ABBA-ine pjesme "Jače uzme sve" za što su dobili 34 boda.

Foto: Dario Njavro za HRT

Zatim su show nastavili izvedbom '24000 baci' Borko i Jelena – te s talijanskim rockom od žirija osvojili – 31 bod, no to nije bilo dovoljno za ostanak u showu, obzirom da u konačan zbroj ulaze i 'ocjene' gledatelja.

Treći par u studiju na Prisavlju bili su Pero i Katarina, koji su u žanru mjuzikl – s izvedbom 'Summer nights' – zaslužili 30 bodova.

Amerikanka Ashley, koja je rekla da se zaljubila u Hrvatsku, zajedno s Bojanom energično je izvela pjesmu 'Footloose' u englesko-hrvatskoj verziji te su osim vokalnih pokazali i plesne kvalitete. Od žirija su dobili najviše bodova, 35, a Škoro im je dao svoju prvu desetku.

Foto: Dario Njavro za HRT

Ella i Goran odabrali su mjuzikl i pjesmu iz Knjige o džungli 'I wanna be like you', s čime su osvojili 31 bod.

Foto: Dario Njavro za HRT

Posljednji par ove subotnje večeri - bili su Krešimir i Ivana s pjesmom iz hrvatskog filmskog klasika Tko pjeva, zlo ne misli 'U gaju tom (kukavica kuka)' – osvojili 28 bodova.

Gosti emisije bili su Ivan Dečak i Massimo koji su izveli pjesmu 'Nama se nikud ne žuri'

Radijska emisija godine - Ivana Pevec i Marko Tomšić