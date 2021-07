Zvijezda serije (45) pronađena mrtva u svom domu, vijest o smrti potvrdio neutješni prijatelj: 'Prerano'

Australski glumac Dieter Brummer preminuo je u 45. godini. Ovu tužnu vijest potvrdio je njegov prijatelj Steve Comey na Facebooku. "Srcedrapajuća vijest. Izgubili smo osobu slobodna duha. Prerano. Bio je premlad", napisao je uz fotografiju te dodao da suosjeća s njegovom obitelji i prijateljima.

Glumac, koji je najpoznatiji po ulozi Shanea Parrisha u sapunici 'Home and Away' pronađen je mrtav u svom domu u subotu. Policija se izjasnila da ne sumnja na ubojstvo, a istaknuli su da još rade na slučaju.

Oglasili su se i iz australske televizijske kuće 'Seven' koja i emitira spomenutu sapunicu. Istaknuli su da ih je ova vijest rastužila te dodali da je Brummer bio voljeni član glumačke ekipe.

Glumeći Shanea, Brummer je započeo glumačku karijeru, a u cipelama ovog lika zadržao se četiri godine, od 1992. do 1996. godine. Iz serije je izašao kada je lik, koji mu je donio međunarodnu slavu, umro te se 2011. godine se vratio u seriji 'Neighbours Home and Away'. Osim u serijama, glumio je i u filmovima kao što su 'Tom's Funeral' i 'the Finder' te je sudjelovao i u realityju 'Celebrity Circus'. Kasnije je otišao iz svijeta glume i otvorio vlastiti posao kojemu je glavna djelatnost pranje prozora.

