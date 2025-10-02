Zvijezda Netflixovog dokumentarca dobila je svoju seriju: 'Šokirana sam spoznajom da su prevaranti sve okrutniji'

Kada su se početkom stoljeća svi počeli više služiti internetom i e-mailom, mnogi su prevaranti shvatili kako im je to idealna prilika za laku zaradu. Sjetimo se svi samo čuvenih mailova o tome kako ste naslijedili veliko bogatstvo iz Nigerije, a vi samo trebate platiti sitne troškove. Sve je evoluiralo pojavom društvenih mreža. Nevjerojatan je podatak da samo u SAD-u građani godišnje daju više od milijardu dolara nepoznatim ljudima za koje vjeruju da su s njima u ljubavnoj vezi. Najčešće je riječ o prevarantima iz Nigerije, no ima i slučajeva kada se novac daje ljudima s kojima su žrtve stvarno u vezi, ili bar misle da jesu.

Svijet je upoznao Cecilie Fjellhøy u šokantnom dokumentarcu "The Tinder Swindler" iz 2022. godine, u kojem je otkrila kako je njezina potraga za ljubavlju završila financijskom i emocionalnom katastrofom. Priča o tome kako ju je Simon Leviev (pravim imenom Shimon Hayut) prevario za navodnih 250.000 dolara lažima o privatnim zrakoplovima te lažnim luksuzom postala je globalni fenomen. No, Cecilie nije dopustila da je to iskustvo uništi. Svoju je bol pretvorila u misiju, a rezultat je nova Netflixova dokumentarna serija od šest epizoda, "Love Con Revenge". U njoj Fjellhøy udružuje snage s iskusnom privatnom istražiteljicom Brianne Joseph kako bi razotkrila složene romantične prijevare, pomogla žrtvama koje su ostale bez podrške i suočila se s manipulatorima koji se skrivaju iza lažnih profila i slatkih riječi. "Love Con Revenge" nije samo pasivno prepričavanje tužnih sudbina, to je aktivna istražiteljska serija koja ulazi duboko u mračni svijet digitalnih ljubavnih zločina. Svaka epizoda prati Cecilie i Brianne dok preuzimaju stvarne slučajeve u ime muškaraca i žena koji putem tradicionalnih pravnih kanala nisu uspjeli pronaći pomoć. Serija izbjegava senzacionalizam i umjesto toga stavlja naglasak na empatiju i priče žrtava gradeći emocionalnu povezanost s gledateljima prije nego što uroni u kriminalistički dio istrage. Cilj nije samo osramotiti počinitelje već ih i privesti pravdi koristeći se prikupljenim dokazima kao temeljem za pravne postupke.

Iako naslov sugerira osvetu, Cecilie Fjellhøy naglašava da je njezina stvarna motivacija potraga za pravdom – onom koju osjeća da sama nikada nije potpuno dobila. Njezina borba nakon što ju je Leviev uništio bila je teška. Ostavši u bankrotu i pod stalnim pritiskom banaka i vjerovnika, njezino se mentalno zdravlje urušilo do te mjere da je imala suicidalne misli. Vratila se u Norvešku gdje je provela vrijeme u psihijatrijskoj ustanovi boreći se s gubitkom samopouzdanja, povjerenja u vlastite instinkte te s teškim teretom samookrivljavanja. Ova je serija njezin način da pokaže kako postoji život nakon prijevare.

"Love Con Revenge" otkriva zapanjujuće razmjere do kojih su moderni prevaranti spremni ići. Svaka epizoda donosi novu, potresnu priču. U jednoj od njih tim istražuje slučaj "gurua" koji je iskoristio vjeru i ranjivost svojih žrtava kako bi ih uvjerio da ulažu u lažne humanitarne projekte, ostavivši ih bez životne ušteđevine. Druga epizoda prati lov na muškarca koji se predstavljao kao vojni veteran s PTSP-om manipulirajući ženama osjećajem sažaljenja i domoljublja, dok je istodobno vodio dvostruki život. Prikazani su slučajevi u kojima su žrtve izgubile stotine tisuća dolara, a vrhunac je priča žene koju je muškarac prevario za više od dva milijuna dolara tvrdeći da je uspješan poduzetnik zarobljen u inozemstvu. Cecilie je ostala šokirana spoznajom da se prevaranti neprestano razvijaju i postaju sve okrutniji. "U strašnom svijetu 'deepfakeova' i umjetne inteligencije, sve se iskrivljuje. Uvijek sam mislila da je Simon jedan od milijun. Ali kad sam upoznala ove prevarante, shvatila sam da Simon nije radio neke stvari. On nije iskoristio sjećanje na mrtvog čovjeka i njegovu obitelj kako bi ljudima uzeo novac", kazala je za Cosmopolitan. Njihove su metode postale toliko sofisticirane da uključuju lažirane dokumente i unajmljene glumce koje je gotovo nemoguće provjeriti.

Osim što razotkriva kriminalce, jedan od najsnažnijih aspekata serije je njezina sposobnost da ujedini žrtve. U nekoliko navrata, Cecilie i Brianne spajaju žene koje je prevario isti muškarac, omogućujući im da stvore zajednicu podrške i shvate da nisu same u svojoj boli. To je iskustvo koje je i sama Cecilie prošla, stvorivši čvrsto prijateljstvo s Pernillom Sjoholm, još jednom Levievovom žrtvom. Serija ima i snažnu edukativnu ulogu, učeći gledatelje da prepoznaju crvene zastavice i uobičajene taktike manipulatora, poput "love bombinga" (intenzivnog obasipanja pažnjom na početku veze) i "future-fakinga" (stvaranja lažnih obećanja o zajedničkoj budućnosti). Nažalost, bez obzira da se o ovakvim slučajevima sve više priča u medijima, online prevaranata ima sve više i više.