Zvijezda hit-serije uoči posljednje sezone optužila TV oca za zlostavljanje i bullying

Samo nekoliko tjedana prije premijere dugo očekivane posljednje sezone serije "Stranger Things", u javnost su procurile šokantne informacije koje prijete zasjeniti epski završetak sage. Glavna zvijezda serije, 21-godišnja Millie Bobby Brown, navodno je podnijela službenu prijavu protiv svog kolege i televizijskog oca, 50-godišnjeg Davida Harboura, optužujući ga za bullying i uznemiravanje na setu. Prema pisanju britanskih medija, Brown je prijavu podnijela prije početka snimanja pete sezone, a dokumentacija je sadržavala "stranice i stranice optužbi". Iako detalji nisu javno objavljeni, izvori bliski produkciji naglasili su kako optužbe ne uključuju nikakav oblik seksualnog zlostavljanja, već se odnose na verbalno zlostavljanje i zastrašujuće ponašanje koje je stvorilo neprijateljsko radno okruženje.

Ove optužbe bacaju tamnu sjenu na jednu od najuspješnijih serija u povijesti streaming servisa Netflix, čija je posljednja sezona, s budžetom većim od 400 milijuna dolara, trebala biti kruna njihovog uspjeha. Odnos između Jima Hoppera, kojeg glumi Harbour, i Eleven, koju je utjelovila Brown, bio je emocionalno srce serije, a kemija između dvoje glumaca ključna za njen globalni uspjeh. Međutim, iza kulisa je profesionalni odnos navodno postao toliko napet da je Millie Bobby Brown tijekom snimanja finalnih epizoda na setu imala osobnog predstavnika koji ju je pratio. Vijest o internoj istrazi, koja je trajala mjesecima, dolazi u najgorem mogućem trenutku, riskirajući da se pažnja publike s iščekivanog finala preusmjeri na skandal koji potresa temelje produkcije.

Streaming gigant Netflix našao se u nezavidnoj poziciji. Tvrtka je provela tihu internu istragu, no odbila je javno komentirati slučaj. Ipak, izvori iznutra tvrde da upravo ta šutnja "govori sve". Prema njihovim riječima, Netflix je odlučan u namjeri da zaštiti nasljeđe serije koja ih je stavila na mapu globalnih produkcijskih kuća. "Ovo će biti kinematografski događaj. Ništa ga neće zasjeniti, pa čak ni privatni život glavnog glumca", izjavio je jedan izvor, potvrđujući da se premijera neće odgađati. Unatoč svemu, obožavatelji su već primijetili Harbourovu odsutnost s promotivnih događanja, gdje su glavnu riječ vodili Brown i ostatak mlađe glumačke postave, što je dodatno potaknulo nagađanja o ozbiljnosti situacije.

Kao da optužbe za zlostavljanje na radnom mjestu nisu dovoljne, David Harbour se istovremeno nalazi pod lupom javnosti i zbog turbulentnog razvoda od britanske pjevačice Lily Allen. Njihov brak, sklopljen 2020. godine, raspao se početkom 2025., a Allen je nedavno objavila povratnički album "West End Girl" na kojem detaljno opisuje suprugovu navodnu nevjeru, laganje i manipulaciju. U pjesmama ga optužuje da je "seksualni ovisnik" te opisuje kako je u njegovom stanu pronašla kutiju punu rukom pisanih pisama "žena slomljenog srca", kao i torbu sa seksualnim igračkama, što je, kako pjeva, bio dokaz njegovog "dvostrukog života". Ove optužbe dodatno su narušile glumčev imidž uoči finala serije koja ga je proslavila.

Iako je Lily Allen u svojoj glazbi iznijela teške optužbe na račun bivšeg supruga, izvori tvrde da mu je pružala podršku tijekom interne istrage koju je pokrenuo Netflix. "Lily ga je podržavala kroz sve to. Bilo je to brutalno vrijeme", rekao je izvor za Daily Mail, dodajući kako optužbe za bullying na setu nisu povezane s razlozima njihovog prekida. Pjevačica je kasnije izjavila kako je album bio dio njenog procesa iscjeljenja te da više ne osjeća potrebu za "osvetom", već je fokusirana na budućnost i pozitivan odgovor publike na njenu glazbu. Unatoč privatnim problemima, njezina podrška Harbouru u profesionalnoj krizi sugerira kompleksnost njihovog odnosa čak i nakon razlaza.

Dok se David Harbour bori s posljedicama optužbi na dva fronta, Millie Bobby Brown odlučno kroči naprijed. Glumica, koja je odrasla na setu "Stranger Things", udala se za Jakea Bongiovija, sina rock zvijezde Jona Bon Jovija, a par je nedavno dobio i kćer. Njezina karijera cvjeta, a pod unosnim ugovorom s Netflixom već razvija nove projekte. Uskoro će glumiti i producirati nadnaravni triler "Prism" te reprizirati svoju ulogu u trećem nastavku filma "Enola Holmes".