Zrinka Cvitešić se pohvalila velikim uspjehom: Film u kojem glumi osvojio nagradu Gold Movie Awards

Domaća glumica s londonskom adresom Zrinka Cvitešić (42) na svojem je Instagram profilu objavila da je film koji je snimila s Radom Šerbedžijom osvojio nagradu za najbolji kratki igrani film Gold Movie Awards. Film 'What's This Country Called Now?' govori o opsadi Sarajeva ispričanoj kroz oči Aide Čerkez koju igra Cvitešić. Glumica je uz objavu na društvenim mrežama kratko napisala: "Oops, we did iz again".

U komentarima su pratitelji uputili emotikone pljeskanja i čestitanja. "Sve čestitke", jedan je od komentara. "Bravo", poručila joj je jedan osoba te dodala emotikone pljeskanja.

Inače, Cvitešić je ima mnoge nagrade, a priznanja ne da je dobila samo u Lijepoj Našoj, nego i u svijetu gdje je prepoznaju kao vrsnu glumicu.