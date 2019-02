Zoran Šprajc uspio je rasplakati glumicu Ivanu Roščić

Zanimljivi obrati i neki novi likovi očekuju nas u novim nastavcima RTL-ove serije “Pogrešan čovjek”. Približava se emitiranje stotog nastavka ove serije, a upravo će taj nastavak biti ključan u razvoju odnosa između glavnih likova Lee (Ivana Roščić) i Crnog (Emir Čatović) te ćemo saznati kako će to utjecati na njihovu ljubavnu priču.

U jubilarnoj stotoj epizodi, koja se emitira sutra na RTL-u, pojavit će se dobro nam poznato TV lice čija je emisija ove godine nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji najbolja TV emisija. Naravno, riječ je o Zoranu Šprajcu, uredniku i voditelju emisije “RTL Direkt”. Priznaje kako je uvijek htio pred kamerama odigrati neki lik koji nema veze s voditeljskim poslom ni novinarstvom, a kad su mu ponudili lik inspektora Tomasa nije dvojio treba li prihvatiti ovaj izazov.

– Uvijek sam htio dobiti neku ulogu, a da to nije uloga voditelja emisije. Do sada sam već imao nekog glumačkog iskustva, ali kad igrate voditelja informativnih emisija, onda to i nije gluma nego moj primarni posao. No kad su mi ponudili ulogu u ‘Pogrešnom čovjeku’, samo sam pitao: “Je li voditelj vijesti?” Čim su rekli da ću igrati inspektora, nije bilo premišljanja – izjavio je Šprajc.

Ne skriva da je imao tremu uoči snimanja, ali Ivana Roščić bila mu je veliki oslonac i pomogla mu je da se oslobodi treme.

– Kako je bilo snimati sa Zoranom? Pa rasplakao me! To je prirodni talent! – pohvalila je Ivana Šprajca za RTL. Prema reakcijama ostalih glumaca i producenata sa seta Šprajc je u kratkom roku i bez problema pohvatao sve glumačke trikove.

– Ja sam stvarno impresionirana, vrlo je talentiran, predviđam mu blistavu glumačku budućnost – oduševljena je i producentica serije Jelena Veljača.

Glumačkoj postavi serije pridružila se i glumica Ornela Vištica čiji će lik liječnice Aleksandre iznenaditi mnoge članove obitelji Crnković. Vrckava Aleksandra se pojavljuje u obitelji Crnković i sve iznenadi informacijom da je ona supruga Mitra Crnkovića (Branislav Lečić).

– Kad sam stigla, ekipa je bila već dobro uigrana. Kolege s kojima sam snimala potrudili su se kako bih se osjećala sigurno, prihvaćeno i kako bismo što bolje odradili posao – rekla je Ornela.

Njezin lik zanimljivo će se razvijati u seriji i Ornela se veseli ovom glumačkom izazovu.

– Ovo je uloga s kojom dijelim najviše karakternih sličnosti dosad. Nakon kratkotrajnog braka sa starijim muškarcem Aleksandra upoznaje fatalnog frajera. Što sve proživljava i u kakve situacije ulazi te koliko je mlada liječnica spremna riskirati svoju karijeru i principe zbog ljubavi prema čovjeku koji vješto skriva svoju mračnu stranu, gledatelji će imati priliku vidjeti u seriji – poručuje glumica.