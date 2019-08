Znate li što je HIIT? Novi treneri 'Života na vagi' otkrivaju kako ostati fit tijekom ljeta

Treneri u četvrtoj sezoni „Života na vagi“ Maja Ćustić i Edin Mehmedović savjetuju kako provesti aktivan godišnji odmor.“Prije svega, bilo bi super da ljudi nisu kampanjci. Nažalost, ne postoji čarobna tabletica za brze rezultate. Prema nekim istraživanjima sve popularniji je trening poznatiji kao HIIT ili intervalni trening visokog intenziteta.

Ostavlja dugotrajne efekte te ubrzava metabolizam. Možda je to jedan od modela koji bi mogli primijeniti oni koji odluče vježbati u 5 do 12, ali ipak bi trebalo naglasiti da se u tim situacijama i povećava rizik od ozljede“, kaže Edin. Kao idealan trening u ljetnim mjesecima, Edo preporučuje – plivanje! “Iako je plivanje idealna aktivnost za trajanja godišnjeg odmora, često ljudi ne obrate pozornost na tehniku pa dođe do nekih manjih povreda koje ih opet odvoje od aktivnosti. Pobornik sam aktivnog odmora, treba samo nešto raditi na otvorenom, u prirodi. Zaljubljenik sam u ronjenje i podvodni ribolov pa je za mene to idealna aktivnost u ljetnim mjesecima. Ponekad izađem iz mora i do tri kilograma lakši pa to moram nadomjestiti nekom kvalitetnom ribom“, dodaje uz smijeh.

Foto: RTL

Trenerica Maja, pak, zagovara cjelogodišnju brigu o fizičkoj spremi. “Trening može biti vožnja bicikla, brzo hodanje uz more, vožnja kanua, vježbe s vlastitim tijelom ili rekvizitom kao što je kamen, drvo, galon vode i slično. Nije mora se nužno ići u teretanu. Osobe koje stvarno žele vježbati za vrijeme godišnjeg odmora uvijek će naći nešto zanimljivo da odmor bude aktivan“, poručuje Maja te savjetuje koje vježbe raditi za područje koje je ženama često najvažnije, stražnjicu.

“Naglasila bih da je najvažnije pravilno izvesti vježbu, razmišljati o tome što se radi te biti koncentriran, tada vježbanje ima smisla. Vježbe za stražnjicu i noge: sve vrste iskoraka, penjanje na klupu/steper, jednonožno mrtvo dizanje, bugarski čučanj, odnoženja i zanoženja s utezima za noge, elastičnim gumama ili na sajli“. Edo, pak, savjetuje vježbe koje su korisne muškarcima za definiranje prsa. „Jako volim raditi sklopke, modificirane jumping jackove za core. I tako u krug“, poručuje trener.

