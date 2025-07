Znate li koje je pravo ime Doris Dragović? On je odlučio da se neće tako predstavljati, a to joj ime i dalje piše na osobnoj

Doris Dragović bez sumnje je jedna od najistaknutijih i najomiljenijih hrvatskih glazbenica. Njezina karijera traje više od četrdeset godina, a specifičan vokal, prepoznatljiva interpretacija i snažna scenska prisutnost učinili su je glazbenom ikonom regije. Prve glazbene korake napravila je početkom 1980-ih kao članica splitske grupe More, no vrlo brzo krenula je u samostalne vode, gdje je izgradila impresivnu diskografiju i vjernu publiku.

Jedan od vrhunaca njezine karijere svakako je legendarna izvedba pjesme “Marija Magdalena” na Eurosongu 1999. godine. S tom je pjesmom Doris predstavljala Hrvatsku i osvojila visoko četvrto mjesto, a nastup i danas mnogi pamte po snažnoj emociji, scenskoj upečatljivosti i eurovizijskom sjaju koji ju je lansirao među najzapaženije izvođače u povijesti našeg sudjelovanja na tom natjecanju.

Međutim, iako je javnosti poznata kao Doris Dragović, to zapravo nije njezino pravo ime. Rođena u Splitu kao Dorotea, danas nosi prezime Budimir – od supruga Maria Budimira, bivšeg vaterpolista s kojim je u braku od 1990. godine. Ime Doris osmislio je njezin tadašnji glazbeni producent Zoran Škugor, koji se svojevremeno prisjetio kako je odluka bila praktična, ali i marketinški promišljena.

- Njezino pravo ime bilo je dugo i neobično – teško za pamćenje, a kamoli pisanje. Kada sam dogovorio da Zrinko Tutić radi njezinu prvu pjesmu "Željo moja" i prva dva albuma, sjetio sam se da je Zrinko već imao hit pjesmu "Doris". Osjetio sam neku povezanost, neku dobru energiju oko tog imena, pa smo Doroteu jednostavno preimenovali u Doris – i tako je ostalo - ispričao je Škugor u jednom intervjuu. Doris, dakle, nije jedina hrvatska glazbena zvijezda koja je odabrala umjetničko ime umjesto onog iz osobne iskaznice. Sličan potez povukao je i jedan od najpoznatijih muških vokala na domaćoj sceni – Jacques Houdek.

Pravim imenom Željko Houdek, ‘Gospodin glas’ kako ga često zovu, objasnio je kako je do imena Jacques došao sasvim slučajno, još kao tinejdžer. - Sa 16, 17 godina nešto sam snimao za van, i tada su me neki producenti htjeli potpisati. No moje ime, s č, lj i svim tim kvačicama, bilo im je prekomplicirano. Počeli su padati razni prijedlozi, i među njima se našao Jacques. Isprva mi je to bilo smiješno, ali nekako je ostalo - ispričao je pjevač u razgovoru za N1.

I dok je Doris Dragović postala simbol hrvatske glazbene elegancije i dostojanstva, Jacques Houdek izgradio je svoj brend na snazi glasa i posebnosti identiteta. Oboje su, svatko na svoj način, pokazali da iza imena stoji mnogo više od pukog potpisa – stoji osobnost, stil i povijest karijere.