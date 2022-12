Maja Bajamić podržala vatrene u oskudnom izdanju, pratitelji: 'U određenim godinama ovakve stvari postanu sramotne‘

Splitska pjevačica Maja Bajamić (30) na svojem je Instagram profilu podijelila kratki video kojim je podržala vatrene. Pjevačica je pozirala u minijaturnom crveno- bijelom kostimu s dubokim dekolteom, a pratiteljima je poručila da ''piše opako dobru stvar''.

Dobro raspoložena Maja je smiješeći se, zatezala kostim na mjestu dekoltea, a njezino navijačko izdanje podijelilo je mišljenja među pratiteljima na Instagramu.

''Prava bomba'', ''Jao'', ''Top'', ''Odlično'',''Goriš mačko'', ''Zgodna'', ''Predobro'', ''Savršena'', dio je komentara, no nekima se ovo oskudno izdanje nije svidjelo.

''U određenim godinama ovakve stvari postanu sramotne'', napisala je jedna korisnica dok je jedan pratitelj dodao: ''Čemu te provokacije''.

Inače, Maju je javnost upoznala 2011. godine kada je sudjelovala u showu ''Hrvatska traži zvijezdu''. Bila je članica grupe Teška industrija kojoj se priključila 2016. godine nakon što je bend napustila Lea Mijatović, a 2017. posvetila se samostalnoj karijeri. Dvije godine kasnije odnijela je pobjedu u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Podsjetimo, Maju su brojni interesi i angažmani nagnali su je i da uđe u poduzetničke vode pa se krajem prošle godine odlučila samozaposliti.

– Odlučila sam samo službeno imati "svoju kuću" na papiru i sve što prošlih 12 godina radim zbrinuti na jedno mjesto, da protočnost materije bude na jednom mjestu s obzirom na to da sam ja protočna na sto mjesta. Bio je to samo logičan potez – otkrila je kako je do te odluke došlo. Cijeli proces ulaska u poduzetničke vode za Maju je trajao četiri mjeseca, a ona je istaknula da je razlog toliko dugom periodu njezin životni tempo koji se sastoji od svirki, sastanaka, putovanja, snimanja i svih drugih obveza.

