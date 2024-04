Slavonka sa zagrebačkom adresom Claudia Rivier (28) pažnju domaće javnosti privukla je na posljednjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru gdje je podržavala Vatrene. Posebno se istaknula svojim bujnim oblinama, a u provokativnim i seksepilnim izdanjima fanovi je svakodnevno mogu vidjeti na njezinom Instagram profilu na kojem je prati više od milijun ljudi. Sada je otkrila svoj ljubavni status.

Na iznenađenje svih udvarača, Claudia već godinama živi u sretnom braku s godinu dana starijim tajnovitim suprugom. Par se upoznao 2018. na putovanju u Sarajevo, a dvije godine kasnije svoj odnos su okrunili vjenčanjem. Svečanost je održana u Međugorju, rodnom mjestu muža čije ime Rivier još uvijek ne želi otkriti. Njegove fotografije pogledajte OVDJE.

GALERIJA: Znate li kako izgleda suprug atraktivne Slavonke koja se proslavila bujnim grudima? Otkrila je mjesto vjenčanja

Atraktivna 28-godišnjakinja detalje bračnog odnosa otkrila je za 24 sata: - Ne krijem da je poprilična stigma stvorena oko udaje Claudie Rivier u središte kršćanske religije. Vjenčanje je bilo u žaru korone, ali je bilo poprilično veliko i bajkovito, iako je policijski sat stupao na snagu od 23 sata.

Dan danas pričam budućim mladenkama da je najbolje organizaciju vjenčanja prepustiti starijima i da bi ja mogla još sto puta ovo sve ponoviti i udati se - ispričala je fatalna Slavonka. Ime supruga ne otkriva kako mu profile na društvenim mrežama ne bi zatrpale poruke zainteresiranih obožavateljica, ali je zato spomenula da je on diplomirani kriminalist i direktor.

Ljubav između njih dogodila se na prvi pogled, tijekom ekskurzije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kad je tajnoviti muškarac ukrao Claudijino srce. Naime, ona je tad bila u dugogodišnjoj vezi: - Bila sam tada u dugoj vezi, ali kada sam ga ugledala, znala sam da je to muškarac mog života. On se mjesec dana nakon toga preselio u Zagreb iz Međugorja, dao otkaz i otišao srcem za ljubavlju - ispričala je.

VEZANI ČLANCI:

Supruga opisuje kao svoju srodnu dušu, najboljeg prijatelja i osobu kojoj bezuvjetno vjeruje. - Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro - izjavila je svojedobno Rivier.

Zbog nesvakidašnjih atributa o njoj su pisali i svjetski mediji, a jednom prilikom je priznala kako doživljava reakcije okoline na njezin izgled. - Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš, to je bljak. Ja uvijek kažem da je moj subotnji izlazak nalik na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ "Isuseeee".

Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju – rekla je.

VIDEO: Švedska veleposlanica u Hrvatskoj ugostila Baby Lasagnu uoči Eurovizije