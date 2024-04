Nina Badrić: Upoznala sam i psihopate koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati

Svake posljednje srijede u travnju obilježava se Dan traperica kojim se obilježava svijesti o seksualnom nasilju. Ovaj dan se obilježava odijevanjem trapera čime se referira na događaj iz 1992. godine koji se dogodio u Muro Lucanu u Italiji kada je 18-godišnjakinja bila žrtva seksualnog nasilja u autoškoli. Kada je pokrenut sudski postupak i kada je u presudi izrečeno kako je žrtva silovanja kriva za ono što joj se dogodilo zbog traperica koja je nosila i zato se u znak protesta i solidarnosti u travnju obilježava Dan trapera.

Na taj način se pojedince potiče da nose traper kako bi se borili protiv ideje da je silovanje i seksualno nasilje krivnja ili odgovornost žrtava koje su proživjele to nasilje. Ovim povodom je i pjevačica Nina Badrić pozirala u traperu za časopis Story u kojem je pričala o temu seksualnog nasilja i uznemiravanja. Ispričala je u intervju kakve je emocije obuzmu kada čuje da se iznova mora ukazivati na problem seksualnog nasilja i uznemiravanja te kako i sama često na društvenim mrežama daje podršku žrtvama.

- Društvene mreže su danas osobni portali na kojima možemo komunicirati s ljudima, pružiti podršku ili jednostavno izreći svoj stav. I to je dobra strana svega. No plaši me veliki nedostatak empatije pojedinaca koji čak i tada likuju nad tuđim nesrećama ili su maliciozni. I opet se vraćamo na zakon koji je neodređen po pitanju komentara neprimjerenog sadržaja. Prisjetimo se samo, nažalost, stravičnog događaja u Gradačcu gdje je monstrum u prijenosu uživo na društvenim mrežama ubio suprugu i dvoje djece. Komentari ljudi na njegovu profilu bili su zastrašujući, slični nogometnom navijanju, što je u meni izazvalo golemu jezu, tugu i nemoć. To me iznimno plaši i rastužuje. Kao društvo moramo dosegnuti stanje svijesti da osobama koje trebaju našu pomoć ona u svakom trenutku bude i omogućena. Psihološka, medicinska i policijska zaštita, ali prije svega ona ljudska - ispričala je Nina za Story.

Osvrnula se na neugodne situacije s kojima se susretala u karijeri kada su muškarci iskorištavali svoju poziciju moći.

- Susretala sam se na svome putu s različitim ljudima. I dobrim i onim lošima. Doživjela sam puno puta ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u danom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado sjetim. S ovim vremenskim odmakom čudim se svojoj hrabrosti i prkosu jer ne znam bih li sada imala petlje za takve poteze. Vjerojatno bih. Za hrabrost i snagu zahvaljujem svojoj majci. Odgojila me je da budem borac kao i ona. Ima jedna prekrasna izreka koje se često sjetim: 'Bože, ako me ne pronađeš kao pobjednika, nađi me kao borca.'

