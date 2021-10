Životna bitka našeg glazbenika: 'Imam najgori, četvrti stadij Hodgkina, kad sam čuo dijagnozu nije mi bilo lako'

Osječki glazbenik Igor Delač prošle je godine, baš na početku pandemije koronavirusa, izdao singl “Nikad nije kasno”, još jednu od pjesama koje su se plasirale na prvo mjesto domaće top liste. Igor se redovito bavio sportom, trčao je i živio zdravo, no život mu se promijenio preko noći.

- Ispalo je da je pjesma "Nikad nije kasno" proročanska. Bila je inspirirana koronom, no velikim dijelom bila je autobiografska. Odjednom sam osjetio blagi porast temperature, treskavicu, znojenje preko noći. Ti simptomi su signal za neke druge bolesti. Krenuo sam na zarazni odjel, pa na plućni i zapravo me spasila kvrga koja mi je izrasla na vratu. Kako se sve tada radilo telefonski, javio sam se liječnici koja me odmah poslala na citologiju. Kada je stigao nalaz pisalo je da imam Hodgkin, maligno oboljenje limfocitnog tkiva - priča nam glazbenik.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 18.09.2021., Osijek - Pjevac Igor Delac vodio je borbu s karcinomom, sada je u remisiji i izdaje novi album. Photo:Davor Javorovic/PIXSELL

Zanimljivo je da je on još 2018. godine organizirao humanitarnu utrku "Osijek trči" čiji je prihod išao za zakladu "Ana Rukavina". - Dvije godine poslije nazvao sam udrugu i rekao: "Dosad smo bili partneri, sada vam se javljam kao pacijent". Kada smo supruga i ja proučili nalaz, nije nam bilo lako, pogotovo kada smo krenuli tražiti kolika je stopa preživljavanja. No, čim sam razgovarao s liječnicom, osjetio sam sigurnost. Utvrdilo se da je to najgori, četvrti stadij Hodgkina. Odmah smo krenuli s prvom dozom kemoterapije. Niti jednog trenutka nisam imao dvojbe u pozitivan ishod, jer je o meni brinuo vrhunski tim na čelu s dr. Petričević - kaže Delač koji je odmah dobio veliku podršku obitelji, prijatelja i kolega.

- Jednostavno osjetiš kada su ljudi uz tebe i to mi je bila velika podrška. Kod mene je optimizam uvijek prisutan, no najbitnije je da nikad ne klonete duhom. Tada je sve moguće. Moram priznati da sam prvo malo bio ljut jer mi nije bilo jasno kako je ta bolest napala baš mene, koji se redovito bavim sportom. Onda sam shvatio da nema smisla optuživati bilo koga. Međutim, kada je krenula kemoterapija, pokazalo se da je dobro podnosim zahvaljujući svom asketskom stilu života. Nisam imao mučnine, a vrlo bitna je stvar i da s frizurom nisam imao problema - našalio se Igor, dodavši da je jedino imao pad imuniteta, pa se strahovito morao čuvati epidemije koronavirusa. Čim je mogao, cijepio se protiv opake bolesti.

Zadnju kemoterapiju imao je u studenom prošle godine, a remisija bolesti proglašena je u prosincu. - Tek nakon pet godina remisije smatra se da je prvi korak ozdravljenja, a tek nakon deset da je bolest potpuno otišla. Prihvatio sam da je taj Hodgkin dio mene, životni suputnik. Trudim se živjeti bez stresa, sretan sam sa svakim danom kojeg preživljavam. Kao mantru ponavljam svaki dan:"Budi sretan jer si dobio novu priliku". Sad uživam u malim stvarima, veselim se jeseni, lišću koje opada, svakom životnom trenutku. Mislim da naše živote previše uzimamo zdravo za gotovo, a ako ga živite punim plućima, onda nije kratak - veli Delač. Nedavno se vratio na glazbenu scenu, a pjesma "Samo zbog vas", koju su za njega napravili Miroslav i Ivan Zečić iz Hit Factoryja, još je jedan njegov broj 1. - Sama poruka koju bih želio poslati tim ljudima je da ne odustaju. Ako vjeruješ, onda možeš sve - zaključio je Delač.

