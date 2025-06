Zgodna HRT-ova voditeljica (46) pokazala nevjerojatnu figuru u kupaćem kostimu, komentari ne staju

Poznata hrvatska voditeljica, Mirna Maras Batinić, još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj i da s pravom nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, iz sunčane Seville, Mirna je doslovno zapalila društvene mreže i izazvala lavinu pozitivnih komentara, a sve zahvaljujući jednoj fotografiji koja odiše ljetnom bezbrižnošću i samopouzdanjem. Lijepa voditeljica, koja je u travnju proslavila 46. rođendan, pokazala je zavidnu figuru u atraktivnom ružičastom kupaćem kostimu, podsjetivši sve zašto je već godinama miljenica publike.

Na fotografiji vidimo nasmiješenu Mirnu kako pozira na, čini se, krovnoj terasi s koje puca pogled na predivnu Sevillu. U ruci drži osvježavajući koktel, a pogled joj je skriven iza modernih sunčanih naočala. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju njezinih brojnih pratitelja bio je njezin odabir kupaćeg kostima. Riječ je o jednodijelnom modelu u jarkoj ružičastoj boji, koji svojim asimetričnim krojem i strateški postavljenim izrezima savršeno naglašava njezinu vitku liniju i istrenirano tijelo. Ovaj odvažan, ali iznimno profinjen komad, dokaz je da Mirna pomno prati modne trendove i da se ne boji igrati s modom, što njezini obožavatelji itekako cijene.

Mirna, koja je publici je najpoznatija kao voditeljica popularnih emisija poput "TV Bingo", "Loto" i "Eurojackpot", oduvijek je plijenila pažnju svojom ljepotom i šarmom. No, iza njezina besprijekornog izgleda stoji predanost i rad, ali i ispunjen obiteljski život. Kao majka dvoje djece, sina Nike iz prvog braka i kćeri Meri koju je dobila u braku s inženjerom Željkom Batinićem, Mirna uspješno balansira između poslovnih obveza i privatnog života.

Ova fotografija iz Seville, glavnog grada Andaluzije poznatog po flamencu, suncu i nevjerojatnoj energiji, savršeno oslikava Mirninu osobnost – vedra, puna života i uvijek elegantna. Čini se da je kratki predah u Španjolskoj iskoristila za punjenje baterija, a njezina sreća i opuštenost vidljivi su na prvi pogled.

To su prepoznali i njezini pratitelji koji su je u komentarima obasuli komplimentima. Poruke poput "Ljepoto prekrasna" i "Uživaj Ljepotice" samo su se nizale, a mnogi su istaknuli kako voditeljica izgleda bolje no ikad. Ipak, jedan komentar posebno se istaknuo i potvrdio Mirnin status modne inspiracije. "Gdje si kupila badić, takav tražim već godinama", upitala je jedna pratiteljica, izražavajući želju mnogih da kopiraju njezin stil. To nije iznenađenje, s obzirom na to da je Mirna poznata po svom istančanom modnom ukusu, bilo da se radi o elegantnim haljinama, zimskim čizmama ili, kao u ovom slučaju, savršenom ljetnom izdanju.