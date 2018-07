Žestok prikaz totalitarizma: užas koji je teško i zamisliti

Sa zanimanjem smo čekali drugu sezone Sluškinjine priče. Naime, prva je sezona nastala po književnom predlošku romana Margaret Atwood, a u drugoj su scenaristi morali sami uzeti pero u svoje ruke. A radnja se nastavlja točno ondje gdje je i stala – sluškinje su prvi put otkazale poslušnost i odbile kamenovati prijateljicu koja je prekršila zakon. I odmah šokovi koji se nižu: odveli su ih na kultni stadion Fenway Park, dom poznate bejzbol-momčadi Red Sox.

No, stadion je pretvoren u stratište na kojem je dosad pogubljeno mnoštvo ljudi. Ipak, sluškinjama je to bilo samo upozorenje da odsad moraju biti poslušne. Scenaristi su pametno išli na flashbackove da pokažu kako se “kolijevka demokracije“ SAD pretvorila u totalitarni Gilead. Povratak u prošlost pratimo kroz život glavne junakinje June (Elisabeth Moss), ali i njezinih gospodara Serene (Yvonne Strahovski) i Freda (Joseph Fiennes). No najupečatljivija priča je ona vezana oko Emily (Alexis Bledel).

Roditelji djecu šalju u smrt

Doznali smo da je prije Gileada bila doktorica znanosti, predavala je na fakultetu i bila udana za Kanađanku. Biti lezbijka već tada je, u Americi pred raspadom, bio gadan prijestup. Emily je sa suprugom i njihovim sinom pokušala pobjeći avionom u Kanadu, no upravo tada državu su preuzeli ljudi koji su donijeli nove zakone. I tu dolazimo do najupečatljivije scene cijele druge sezone. Emilynu suprugu i sina puštaju u Kanadu, a nju zadržavaju na aerodromu. “Ali to je moj sin“, govori Emily, a policajac je zlokobno pita je li zatrudnjela s vlastitim jajašcem ili je umjetno oplođena. Tada shvaćamo kako bi se i nama lako mogao dogoditi neki Gilead jer i kod nas postoje ljudi koji bi zabranjivali umjetnu oplodnju. Ljudima se zabranjuje da prakticiraju svoju vjeru, zapovjednici određuju tko će se udati za koga, a “udavače“ su mlade djevojke od 15 godina kojima roditelji od početka života peru mozak. Isti ti roditelji izdaju svoju djecu i osuđuju ih na smrt, ljudi suprugama režu prste ako s prekrše neki zakon.

Kanada – obećana zemlja

A onima koji samo žele normalno živjeti i voljeti onoga koga žele, a ne onoga koga mu odrede, preostaje samo da bježe u Kanadu. I baš zbog toga svi moraju pogledati ovu seriju, kako nam se slučajno ne bi dogodio Gilead. A sjetite se, od pitanja o načinu začeća, pa do totalitarne države u kojoj žene nemaju prava je mali korak.

