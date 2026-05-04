Sanja Doležal emotivnom se objavom prisjetila pokojnog supruga, s kojim je bila u braku 19 godina

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal na društvenim je mrežama podijelila emotivnu objavu posvećenu svom pokojnom suprugu Nenadu Šariću. Uz fotografiju s nastupa, na kojoj Neno nasmijan svira tamburin, Sanja je podsjetila na datume njegova rođenja i smrti.

Inače, Neno je iznenadno preminuo 3. svibnja 2012. godine dok je boravio i njihovoj obiteljskoj vikendici na Mrežnici. Imao je poseban plan - želio je sve pripremiti za proslavu 49. rođendana svoje supruge Sanje, koji je padao devetog svibnja. Međutim, sudbina je imala drugačije namjere. Bubnjar Novih fosila preminuo je od posljednica teškog moždanog udara u 65. godini života."Moj najbolji prijatelj i životni partner napustio nas je danas poslije 15 h. Prerano za mene i za našu djecu", stajalo je u potresnom priopćenju koje je Sanja Doležal uputila medijima. "Nažalost, krvarenje u mozgu od prvog trenutka bilo je preobilno i izazvalo je strašne posljedice. Zahvaljujem mnogobrojnim prijateljima i poznanicima koji već dva dana šalju podršku i svoju ljubav."

Podsjetimo, ljubavna priča Nene i Sanje započela je upravo u Novim fosilima. Ipak, to nije bila ljubav na prvi pogled. Kako je Sanja jednom ispričala, dvije su godine bili samo dobri prijatelji koji su jedno drugome povjeravali sve tajne i komentirali ljubavne prekide. "Dan-danas ne možemo se složiti oko toga tko je koga hvatao. On tvrdi da sam ja njega, a ja da je on mene. Prava je istina da je to bio trenutak kada smo obostrano prepoznali jedno drugo", otkrila je Sanja u jednom intervjuu. Tog trenutka se, kaže, ne sjeća točno, ali zna da su samo deset dana kasnije počeli živjeti zajedno. Ta odluka pokazala se ispravnom, a njihova veza postala je jedna od najstabilnijih na sceni.

Vjenčali su se 1994. godine i u braku proveli gotovo dvadeset godina, sve do njegove prerane smrti. Dobili su dvoje djece, sina Luku i kćer Leu, koji su im bili najveći prioritet. Sanja je priznala da su, kao i svi parovi, imali krize, pogotovo nakon rođenja djece kada je bilo sve manje vremena samo za njih dvoje. "Međutim, umijeće je braka preživjeti ih i ne posustajati već kod prve krize. Treba sjesti i vidjeti zašto ste vas dvoje skupa i puno razgovarati. Uvijek su nas vezali isti interesi i isti prioriteti i u teškim trenucima nije nam bilo teško sjetiti se zašto smo jedno s drugim", objasnila je tada.