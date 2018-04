Mračni triler o patnjama žena postaje još mračniji

Sluškinjina priča nametnula se slijedom prošlogodišnjih događaja kao jedna od najvažnijih televizijskih serija. Producenti ekranizirane priče po distopijskom romanu Margaret Atwood iz 1985. kao da su predvidjeli što će se događati u svijetu kada se radi o pravima žena.

Mondura sluškinja iz serije postala je simbolom borbe za prava žena. Vrijeme je da ponovo pogledamo “Sluškinjinu priču”. Kao da serija nije ni prestala, druga se sezona nastavlja točno tamo gdje je prestala prva: Offred, odnosno June (Elisabeth Moss) nalazimo u kamionu u koji je smještena nakon što je odbila kamenovati Janine jer je pokušala samoubojstvo. Bolje je ovdje stati jer vrlo su vješto tvorci serije postigli da zaboravimo koliko je vremena proteklo od završetka prve sezone, kako smo se uvjerili po prvim dvjema epizodama koje smo pretpremijerno dobili na gledanje. Već u prvoj sceni nastupa šok i obrat, s maksimumom straha i tjeskobe.

Fenway Park, znameniti sportski stadion bejzbolske momčadi Boston Red Sox, sada je mračno gubilište u koje kroz tunel utjeruju nesretne sluškinje uz “This Woman’s Work” Kate Bush, stavljaju im brnjice s jasnom porukom kakav je svijet ta tvorevina Gilead, tamo i psi imaju više prava od žena. A onda... ostavljamo da vas tih prvih devet minuta obuzme onako kako je obuzelo nas. I više nego u prvoj sezoni, snaga žene izražena je u nastavku. Sadržaj knjige iskorišten je u prvoj sezoni pa su autori imali mogućnost stvoriti priču po vlastitom osjećaju i još više u skladu s današnjicom u kojoj, barem Amerikance, obuzima Trumpova Amerika.



Sve je brutalnije, mračnije, upoznat ćemo svijet Kolonija u kojem kažnjene sluškinje moraju čistiti posljedice zagađenja i to čine dok ne skapaju. Ovdje su Emily i Janine, a upoznat ćemo i jedno novo poznato glumačko lice: Marisa Tomei pojavljuje se u Kolonijama kao jedna od sluškinja. June će nastaviti rasti kao lik i dalje nastojeći spojiti se sa svojom obitelji probijajući se kroz okrutni svijet kriptofašističke tvorevine u kojoj komandant Waterford, nesuđeni otac djeteta koje nosi, nema milosti i razumijevanja za bilo kakvu pobunu. Pokret otpora i dalje ima veliku ulogu, a kroz flashbackove doznajemo kakvi su to društveni i politički konflikti doveli do stvaranja Gileada.

Premijera nove sezone je 26. travnja ekskluzivno putem online videostreaming usluge HBO GO, dok će premijera na kanalu HBO biti 25. svibnja u 20 sati.