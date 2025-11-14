Naši Portali
Slavlje i glazba

Željko Samardžić uz Zagrepčane za Novu godinu
VL
Autor
Večernji.hr
14.11.2025.
u 13:19

Mozaik Event Centar bit će domaćin ovog koncerta, koji će pretvoriti novogodišnju noć u vrhunski glazbeni doživljaj. Samardžić, čija je karijera obilježena brojnim nagradama, rasprodanim dvoranama i prepoznatljivim emotivnim izvedbama, publici će podariti večer ispunjenu njegovim najvećim hitovima

Nakon što je u ožujku oduševio rasprodanim koncertom u zagrebačkoj Areni, gdje je publiku proveo kroz bezbroj emocija i svojih najvećih hitova, Željko Samardžić ponovno se vraća u hrvatsku metropolu — ovog puta kako bi zajedno sa svojim obožavateljima proslavio najveseliju noć u godini. Mozaik Event Centar bit će domaćin ovog koncerta, koji će pretvoriti novogodišnju noć u vrhunski glazbeni doživljaj. Samardžić, čija je karijera obilježena brojnim nagradama, rasprodanim dvoranama i prepoznatljivim emotivnim izvedbama, publici će podariti večer ispunjenu njegovim najvećim hitovima. Na repertoaru će se naći bezvremenske pjesme poput „Nisi ti za male stvari“, „Dajte jednu lošu“, „Nije moje da znam“, „Bezobrazno zelene“, „9000 metara“, „Ne spominji ljubav“, „Ljubavnik“, „Posle duge veze“, „Pokaži mi što znaš“ i mnoge druge koje su obilježile desetljeća njegove glazbene priče - od bezvremenskih balada do hitova koji na svakom koncertu podižu atmosferu do usijanja.


Svaka njegova izvedba donosi posebnu emociju i energiju, a prepoznatljivi glas i iskreni nastup razlog su zbog kojeg njegova publika ostaje vjerna generacijama. Upravo zato se očekuje da će novogodišnji koncert biti jedan od najposebnijih zagrebačkih događaja ove sezone — večer u kojoj će se slaviti ljubav, glazba i novi početak.
Moderno uređeni i elegantni Mozaik Event Centar idealna je pozornica za ovu glazbenu svečanost, uz vrhunsku produkciju i atmosferu kakvu Željko Samardžić uvijek donosi. S obzirom na veliki interes za svaki njegov nastup u Zagrebu, i ovoga puta je potrebno osigurati ulaznice na vrijeme, a one su već dostupne putem sustava Eventim.
Ključne riječi
showbiz Zagreb Nova godina Željko Samardžić

