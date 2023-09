Željko Bebek s Nevenom Ciganovićem o koncertu u Areni Zagreb, Bijelom dugmetu i zabranama

Bosanskohercegovački i hrvatski glazbenik Željko Bebek (77) jedan je od najpoznatijih glazbenika u regiji koji u zagrebačkoj Areni Zagreb 28. listopada od 20 sati slavi svojih velikih i okruglih 50 godina karijere, a njegove hitove poput "Kćeri moja", "S tobom su godine minute", "Ono nešto naše" i slično, kao i one malo starije koje su nastale uz Bijelo dugme, pjevat će zasigurno prepuna Arena.

O svom koncertu, razlazu s bendom, Bijelom dugmetu, drogi, ali i privatnom životu porazgovarao je s Nevenom Ciganovićem u novoj emisiji 'U povjerenju by Neven Ciganović' u produkciji Večernjeg lista.

Odmah na početku razgovora priznao je Nevenu kako ima malu tremu uoči koncerta koji je planiran za točno mjesec dana.

"Dosta sam uzbuđen, tri mjeseca od samog dogovora s produkcijom zapravo ja imam malu tremu, što se rijetko viđa u karijeri kad je čovjek navikao na druge pozornice. No, ipak pozornica u zagrebačkoj Areni je nešto meni veliko, važno, značajno i da taj dan kad slavim 50 godina želim da protekne sve u najboljem ozračju", priznao je glazbenik i potom se dotaknuo i glasina o razlazu s bendom. Naime, brojni su pisali i pričali kako je Željka napustio bend s kojim je bio 10 godina.

"Jedan je bio šest godina, jedan sedam, jedan deset. Ovo što piše "the bend" na mom transportu za instrumente je samo kako bi oni koji će me slušati znali da pjevam uživo. A to datira iz vremena kada sam često pjevao na playback", pojasnio je situaciju Željko.

A jedan jedini i nezamjenjivi je uvijek ostao njegov sin Zvonimir koji dugo već nastupa s njim.

"On je jedini nezamjenjiv s obzirom da se pokazalo da proteklih pet godina otkako se popeo na pozornicu, glazbu, scenski nastup, garderobu i sve bira jedinstveno, predano i da strašno uživa u tome. Nije neskromno sada reći da mislim da će on u budućnosti biti prava solistička zvijezda", istaknuo je ponosni otac.

Željko Bebek istaknuo je kako jako voli dio svoje karijere u Bijelom dugmetu jer je „bila mladost puna iskusnih i dobrih glazbenika“.

„Uvijek me pitaju zašto smo se razišli, a odgovor čak nije ni bitan. Nismo mi jedini koji su se razišli nakon 10 godina. To su krizne godine u kojoj je puno bendova u svijetu zapelo. To se dogodilo i meni, a sad mi je ostalo samo da kažem da mi je predivno bilo u bendu, ali i izazovno pronaći način da nastavim dalje s novim prezimenom“, ispričao je, a dotaknuo se i one „sex, drugs and rock 'n' roll“ te progovorio o drogi u bendu.

