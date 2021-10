Željki iz 'Večere za 5' život se preokrenuo zbog bolesti: 'Oboljela sam od multiple skleroze, no jedna mi je liječnica pomogla'

Slavonski tjedan "Večere za 5 na selu" otvorila je domaćica Željka Olujević (49) koja je goste dočekala u naselju Bebrina te im pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva "Bramboraki", glavnog jela "Laganini" i deserta "Pogled ispod obrva".

Njezina večera ipak nije prošla kako je očekivala pa je za nju dobila brojne kritike gostiju koji u ocjenjivanju naposljetku ipak nisu bili toliko strogi kao u komentarima pa je ukupno dobila 32 boda.

Željka je u emisiji priznala kako joj se život preokrenuo zbog bolesti.

„Prije šest godina oboljela sam od multiple skleroze i to je bio veliki stres za mene zato što sam osoba koja je jako aktivna, stalno sam u pokretu, voli se družiti... Kad je ta bolest došla, prvo što sam čula o tome bilo je da osobe najčešće završe u kolicima, i to mi je bilo najteže od svega", otkrila je Željka u emisiji.

"No jedna mi je liječnica jako pomogla jer sam dobila lijek na vrijeme i hvala Bogu to se zaustavilo te i dalje funkcioniram odlično. Nakon ove bolesti gledam sasvim drukčije na život; više uživam, nije da nešto moram nego napravim što mogu. 'Moram ovo, moram ono', toga više nema. Puno me promijenila bolest“, dodala je.

Željka kaže kako joj je u svemu najveća podrška njezin suprug, baš kao i ostatak obitelji.

VIDEO>>Kultna serija Seinfeld stiže na Netflix: Kramer je u pilot-epizodi zapravo bio Kessler