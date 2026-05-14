Kralj valcera vraća se u Hrvatsku! Prodao je 40 milijuna albuma, a njegovi videozapisi pregledani su više od milijardu puta

Za Andréa Rieua, kralja valcera, bez pretjerivanja se može reći da je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih fenomena današnjice. Vizionar koji je klasičnu glazbu približio milijunima ljudi diljem svijeta, spojio je eleganciju valcera, raskošnu koncertnu produkciju i emociju popularne glazbe u jedinstven spektakl kojem se publika uvijek iznova vraća.

Svake godine André Rieu sa svojim orkestrom, zborom i cjelokupnim timom koji zajedno broji 13 različitih nacionalnosti putuje kako bi svoju glazbenu misiju širio po cijelom svijetu. Njegove koncerte svake godine posjeti više od pola milijuna obožavatelja, te je André Rieu bez sumnje jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Nije zato čudno što se ovaj strastveni glazbenik, u organizaciji Star produkcija, opet vraća u Hrvatsku 20. studenog 2026. Za tu priliku, Rieu je izjavio: ”Oduševljen sam što opet dolazim u Hrvatsku! Toplina i strast hrvatske publike uvijek me oduševe”.

Večeri s Andréom Rieuom ispunjene su bezvremenskim klasicima opere, mjuzikla, operete, ali i filmske i popularne glazbe te, naravno, nezaobilaznim valcerima. Njihove nastupe pune humora, raskošnih kostima, s očaravajućim dizajnom pozornice i rasvjete jednako vole sve generacije. Dojam čarolije i emocije ostaje s publikom još dugo nakon posljednjeg aplauza.

Foto: André Rieu Productions

“Već deset godina suradnje s Andréom Rieuom donosi nezaboravne koncerte, vrhunsku atmosferu i emocije koje publika dugo pamti. Kroz godine smo zajedno oduševili stotine tisuća ljudi, a njegov povratak u Zagreb još jednom potvrđuje koliko je ta veza posebna”, izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije.

Ovaj ponosni Nizozemac može se pohvaliti s više od 40 milijuna prodanih albuma i više od 500 platinastih izdanja diljem svijeta. Popularnost Andréa Rieua daleko nadilazi koncertne dvorane - na društvenim mrežama ima 22,5 milijuna pratitelja, a njegovi su videozapisi na YouTubeu pregledani više od milijardu puta. Kao što mnogi svjedoče: André Rieu nije glazbenik za jednu večer - on je umjetnik za cijeli život!