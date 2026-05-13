Preminuo je omiljeni div 80-ih, najpoznatiji po ulozi u kultnoj komediji 'Osveta šmokljana'

Donald Gibb, karakterni glumac kojeg će publika pamtiti po ulogama u kultnim filmovima osamdesetih, preminuo je u 71. godini. Vijest o smrti za TMZ je potvrdio njegov sin Travis, koji je otkrio kako je glumac preminuo u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, uslijed zdravstvenih komplikacija s kojima se borio.

Gibb je ostao najpoznatiji po ulozi Fredericka "Ogra" Palowaskog u komediji "Osveta šmokljana" iz 1984. godine. Uloga glasnog i ne pretjerano inteligentnog sportaša koji terorizira glavne junake donijela mu je svjetsku slavu. Njegov uzvik "Šmokljani!", koji bi uputio članovima bratstva Tri-Lambs svaki put kad bi ih sreo, postao je kultna fraza koja je osigurala Gibbu mjesto u pop-kulturi, pa čak i referencu u popularnim "Simpsonima". Ulogu Ogra ponovio je u dva nastavka, "Osveta šmokljana 2: Šmokljani u raju" i televizijskom filmu "Osveta šmokljana 4".

Svoju drugu najpamtljiviju ulogu ostvario je u kultnom borilačkom filmu "Krvavi sport" iz 1988. godine, gdje je glumio američkog borca Raya "Tiny" Jacksona. U filmu je njegov lik služio kao komični, ali odani prijatelj glavnom junaku Franku Duxu, kojeg je utjelovio Jean-Claude Van Damme. Njih dvojica natječu se na ilegalnom i brutalnom turniru Kumite, a film je postao nezaobilazni klasik žanra. Gibb je bio jedini glumac iz originalnog postava koji je ponovio svoju ulogu u nastavku iz 1996. godine, "Krvavi sport 2".

Prije nego što je postao glumac, Gibb je imao obećavajuću sportsku karijeru. Rođen u New Yorku, a odrastao u Kaliforniji, pohađao je Sveučilište u Novom Meksiku uz košarkašku stipendiju, da bi se kasnije prebacio na američki nogomet na Sveučilištu u San Diegu. Njegov talent doveo ga je i do NFL-a, gdje je kratko igrao za San Diego Chargerse. Međutim, teška prometna nesreća prekinula je njegove sportske snove i usmjerila ga prema Hollywoodu, gdje je njegova tjelesna građa bila savršena za uloge tjelohranitelja, izbacivača i raznih negativaca.

Njegova glumačka karijera trajala je desetljećima, a osim po komedijama, bio je prepoznatljiv i po ulogama u akcijskim filmovima. Glumio je u nizu filmova poput "Čovjek iz San Fernanda 2", "Vojničine" i "Conan barbarin", a kasnije i u hitovima kao što su "Čuvari zakona" i "Hancock". Ostavio je dubok trag i na televiziji, pojavivši se u brojnim popularnim serijama. Gledatelji ga pamte iz epizodnih uloga u serijama "Seinfeld", "MacGyver", "Kafić Uzdravlje", "Dosjei X", "A-Team" i "Korak po korak", a imao je i jednu od glavnih uloga u HBO-ovom sitcomu "1st & Ten", u kojem je glumio uz O. J. Simpsona.

*dijelom uz pomoć AI