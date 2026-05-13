Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMAO PROBLEMA SA ZDRAVLJEM

Preminuo je omiljeni div 80-ih, najpoznatiji po ulozi u kultnoj komediji 'Osveta šmokljana'

Foto: Profimedia
1/7
VL
Autor
Matija Petek
13.05.2026.
u 18:01

Teška prometna nesreća prekinula je njegove sportske snove Donalda Gibba i usmjerila ga prema Hollywoodu, gdje je njegova tjelesna građa bila savršena za uloge tjelohranitelja, izbacivača i raznih negativaca

Donald Gibb, karakterni glumac kojeg će publika pamtiti po ulogama u kultnim filmovima osamdesetih, preminuo je u 71. godini. Vijest o smrti za TMZ je potvrdio njegov sin Travis, koji je otkrio kako je glumac preminuo u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, uslijed zdravstvenih komplikacija s kojima se borio.

Gibb je ostao najpoznatiji po ulozi Fredericka "Ogra" Palowaskog u komediji "Osveta šmokljana" iz 1984. godine. Uloga glasnog i ne pretjerano inteligentnog sportaša koji terorizira glavne junake donijela mu je svjetsku slavu. Njegov uzvik "Šmokljani!", koji bi uputio članovima bratstva Tri-Lambs svaki put kad bi ih sreo, postao je kultna fraza koja je osigurala Gibbu mjesto u pop-kulturi, pa čak i referencu u popularnim "Simpsonima". Ulogu Ogra ponovio je u dva nastavka, "Osveta šmokljana 2: Šmokljani u raju" i televizijskom filmu "Osveta šmokljana 4".

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
1/99

Svoju drugu najpamtljiviju ulogu ostvario je u kultnom borilačkom filmu "Krvavi sport" iz 1988. godine, gdje je glumio američkog borca Raya "Tiny" Jacksona. U filmu je njegov lik služio kao komični, ali odani prijatelj glavnom junaku Franku Duxu, kojeg je utjelovio Jean-Claude Van Damme. Njih dvojica natječu se na ilegalnom i brutalnom turniru Kumite, a film je postao nezaobilazni klasik žanra. Gibb je bio jedini glumac iz originalnog postava koji je ponovio svoju ulogu u nastavku iz 1996. godine, "Krvavi sport 2".

Prije nego što je postao glumac, Gibb je imao obećavajuću sportsku karijeru. Rođen u New Yorku, a odrastao u Kaliforniji, pohađao je Sveučilište u Novom Meksiku uz košarkašku stipendiju, da bi se kasnije prebacio na američki nogomet na Sveučilištu u San Diegu. Njegov talent doveo ga je i do NFL-a, gdje je kratko igrao za San Diego Chargerse. Međutim, teška prometna nesreća prekinula je njegove sportske snove i usmjerila ga prema Hollywoodu, gdje je njegova tjelesna građa bila savršena za uloge tjelohranitelja, izbacivača i raznih negativaca.

Njegova glumačka karijera trajala je desetljećima, a osim po komedijama, bio je prepoznatljiv i po ulogama u akcijskim filmovima. Glumio je u nizu filmova poput "Čovjek iz San Fernanda 2", "Vojničine" i "Conan barbarin", a kasnije i u hitovima kao što su "Čuvari zakona" i "Hancock". Ostavio je dubok trag i na televiziji, pojavivši se u brojnim popularnim serijama. Gledatelji ga pamte iz epizodnih uloga u serijama "Seinfeld", "MacGyver", "Kafić Uzdravlje", "Dosjei X", "A-Team" i "Korak po korak", a imao je i jednu od glavnih uloga u HBO-ovom sitcomu "1st & Ten", u kojem je glumio uz O. J. Simpsona.

Lelek nakon proglašenja: 'Hvala svima na ljubavi'
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Donald Gibb Hollywood glumac showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
U STUDIJU VEČERNJEG LISTA

VIDEO Tomislav Štengl nakon Eurosonga: 'Svi nas hvale, dobivam i poruke od kolega s BBC-a i drugih televizija'

Svojim stručnim uvidima raspravu su obogatili Hrvoje Horvat, dugogodišnji glazbeni kritičar Večernjeg lista, te Ivan Tandarić, poznati modni dizajner iz ELFS-a i jedan od najistaknutijih domaćih poznavatelja eurovizijskih prilika. Putem video linka izravno iz Beča u razgovor se uključio i Tomislav Štengl, šef hrvatske eurovizijske delegacije, donoseći najsvježije informacije s lica mjesta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!