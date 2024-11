Zaruke u showu! Ivica kleknuo pred Ilonu na koncertu Nede Ukraden: 'Takvu ženu nikad u životu nisam sreo'

Novo jutro kod Ilije na farmi počelo je Marijinim prigovaranjem ostalim kandidatkinjama, a farmer je sve to sa strane gledao, ne stajući ni na čiju stranu. Milena i Riva u Puli su se osamile i komentirale Katicu. Milena je smatrala da je Ivo Katici davao lažne nade, a sad se povukao, dok ona i dalje misli da će biti skupa. Farmer Darko bio je spreman za iskreni razgovor nasamo s voditeljicom Anitom Martinović. Priznao joj je da su ga njezine riječi ohrabrenja potaknule da se više emotivno otvori. Otkrio je kako je shvatio da se s Brankicom ne slaže u dosta stvari i ne vidi budućnost s njom, iako ju je uvelike favorizirao.

„Drago mi je što je Anamarija bila strpljiva, isplatilo se. Sad vidim da može biti jedna velika ljubav, a poslije vjerojatno i zajednički život. Sad ću svu pažnju usmjeriti prema njoj da osjeti i da se to još više otvori“, zaključio je. Toni je za svoje dame pripremio novi izazov, njemu zabavan, no njima ipak nelagodan. Naime, podijelio im je papire i olovke, a one su ga morale nacrtati dok im je pozirao polugol, sa sjekirom u ruci. „Nije mi bio problem što je skinuo majicu, veći mi je problem što je Valentinin dečko“, iskrena je bila Maria. „Nisam ljubomorna na gledanje, bitno je da ne dira“, poručila je Valentina.

Maria se odlučila za apstraktni pristup jer joj je bilo nelagodno, a Valentina nije bila zadovoljna svojim umijećem. Ipak, dobile su prolaznu ocjenu kod Tonija. Nakon velike svađe sa svima kod Željka, Marija je i dalje bila distancirana dok su ostali kuhali. Odbila je i jesti knedle sa šljivama koje su pripremili. „Njemu je teško jer ne želi nikoga povrijediti... Ali sad mu je to već počelo stvarati neki pritisak“, Tatjana je branila Željka.

Zlatko je izveo djevojke na nogomet, a Mirjana se ponovno iskazala svojih natjecateljskim duhom. Antonija joj je zamjerila jake udarce pa je u jednom trenutku i napustila teren. Uslijedila je i partija košarke. „Kako da igram ako ne napadam“, smatrala je Mirjana, a farmer je stao u njezinu obranu. Ivica je poveo Ilonu, Klaru i Ivanu na Lipovljanske susrete i koncert Nede Ukraden, a one su bile oduševljene izlaskom. Uslijed zabave, djevojke su primijetile da pjevačica na pozornicu poziva muškarca kako bi djevojci pred svima pokazao koliku je voli. „Još će te zaprositi“, zezala je Klara Ilonu da je riječ o Ivici. „Nije mi dobro“, poručila je Ilona kad je njezin farmer zaista izašao na pozornicu i pozvao je da mu se pridruži, „Zablokirala sam. Nisam znala kako reagirati, što napraviti.“

Nije trebalo dugo da Ivica klekne i izvadi prsten, a Ilona je u šoku i nevjerici – pristala! „Ja sam sto posto siguran da je to ta, Ilona. Jedna i jedina“, zaključio je Ivica.

„Ti si sad zbunjena i ovo je stvarno jedna nesvakidašnja stvar da te netko zaprosi pred toliko svjedoka... Ali ovo shvati kao jednu božanstvenu priliku za pravo pokazivanje istinske ljubavi i hrabrosti tvog divnog mladića i budućeg supruga. Ja vam želim od srca sve najbolje u vašem zajedničkom životu“, poručila je i Neda Ukraden, a Ilona i Ivica sve su zaključili strastvenim poljupcem.

„Nevjerojatno iskustvo. Da ću ja ovo ikad doživjeti! Ovo mi u životu nitko nije napravio... Imam dvoje zaruke iza sebe, ali ovo... Treća sreća, ja se nadam da će biti“, Ilona se tresla.

Klara i Ivana veselo su ih dočekale i bile oduševljene prstenom. „Osjećam iskreno pravu ljubav prema tebi od prvog trenutka kad sam te ugledao, mislim da si ti ta prava žena za mene za ostatak mog života. Takvu ženu nikad u životu nisam sreo niti ću“, Ivica je obznanio. Toni je svoje dame poveo na izlet u Vukovar, a Valentina se baš nije složila s njegovim planovima da se nađe s Marijom u Zagrebu na prijateljskom piću jednom kad show završi. Ilija je isplanirao pecanje, a kandidatkinje nisu bile impresionirane njegovom vještinom. Darko je svoje dame izveo u Bjelovar, a pao je i novi poljubac između njega i Anamarije. Tu nije bio kraj romantici, jer isplanirao je i romantičnu večeru samo za njih dvoje.

A nakon sportskih izazova, kod Zlatka je uslijedila velika svađa. Nakon što je na nju povisio glas, jer je koristila krivu metlu, farmera je jako zasmetalo što mu se Mirjana suprotstavila i vikala na njega u njegovoj kući. „Ja sam u ovoj kući gazda. Možemo se oko svega dogovarati, ali završit će onako kako ja kažem“, poručio joj je, „Završili smo, nemaš što raditi u mojoj kući.“ Mirjani je posebno zasmetalo što su i Antonija i Blanka stale na farmerovu stranu, iako su mu i same ranije zamjerale na strogoći. Kazala je kako su njezini koferi spakirani i nema što više tražiti ovdje. „Zlatko, u tri riječi da te opišem... Ne postoje riječi što ja mislim o tebi“, zaključila je Mirjana.

Za kraj dana, Ivi je preostalo neočekivano izbacivanje, a priznao je da odluku nije bilo lako donijeti. „Riva, žao mi je što si došla zadnja... Zgodna si mi, imaš lijepe oči“, poručio je farmer pa odabrao nju za odlazak doma. „Tko ga hoće, neka ga dobije. Žao mi je što ga nisam bolje upoznala, ali trebalo bi jako puno vremena, jako je zatvoren tip“, poručila je za kraj Riva. „Ostajemo na noćnom kupanju“, kazao je Ivo Mileni i Katici.

