Preminula je kraljica blockbustera: U 91. godini napustila nas je Barbara Taylor Bradford

Britanska autorica bestsellera i novinarka Barbara Taylor Bradford, koja je napisala "A Woman Of Substance", umrla je u 91. godini, objavio je u ponedjeljak njezin glasnogovornik. Barbara je preminula u nedjelju mirno u svome domu nakon kraće bolesti, okružena članovima obitelji. U karijeri je napisala 40 romana, od kojih je posljednji "The Wonder of It All" objavljen prošle godine.

Često je nazivana "kraljicom blockbustera" jer je prodala više od 91 milijun primjeraka knjiga koje su prevedene na više od 40 jezika u 90 zemalja. Bradford je u prosjeku pisala jednu knjigu godišnje kao jedna od najpopularnijih i najbogatijih spisateljica na svijetu.

Njezina neto vrijednost procijenjena je na više od 200 milijuna dolara, a u Engleskoj je bila toliko cijenjena da se njezin lik pojavio na poštanskoj markici 1999. godine. Također, 2007. godine. Taylor je dobila titulu viteza Britanskog carstva za zasluge u književnosti.

Često se bavila temama ljubavi, moći, obiteljskih odnosa i života u visokim društvenim krugovima. "Pišem uglavnom o običnim ženama koje postižu nevjerojatno", rekla je jednom prilikom, prenosi The Guardian. U razgovoru za The Guardian 2014. godine, upitali su je po čemu bi voljela da ju ljudi pamte. "Ako me uopće budu pamtili, nek bude po mojoj suosjećajnosti", rekla je tada.

