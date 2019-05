Žanamari slomljeno srce!

Žanamari se novom pjesmom “Ubijaš” vraća svojim glazbenim korijenima. U osebujnom pop aranžmanu koji se igra s funk i rock elementima, dogodio se odličan R’n’B moment koji osjetno najbolje paše vokalu Žanamari, ali i emotivnoj poruci ove pjesme.

- Pjesma opisuje slomljenu ženu, koja prkosi vlastitom razumu, srce ju vuče muškarcu koji je emotivno ubija. Prirodno mi dolazi da uz ovakve emotivno nabijene tekstove melodija bude nježna, “ženska” i to me onda povuče na R’n’B. Kad sam buntovna i ljuta to me nosi u konkretne pop rock melodije, ali u pjesmi “Ubijaš” svaki ton je emocija - komentira Žanamari.

Spot je iskren, emotivno nabrijan, a Žanamari kao fatalna crnka izgleda bolje nego ikad! “Najupečatljivija scena je ona gdje Žanamari plače dok ju zalijeva ljetni pljusak. To nam je ujedno bilo i najteže za snimiti, jer je vani bilo hladno, Žaki je bila mokra u kupaćem kostimu, dok sam ja morao uhvatiti najbolji moment, a da kamera ne pokisne. Kameri nije bilo ništa, ali se Žana se još uvijek zdravstveno oporavlja od snimanja te scene. To mi je najdraži kadar što sam snimio u životu. Ne brinite se, Žana će biti ok. Pazim na nju i kuham joj čajeve!” - komentira Mario Perčić koji je snimao i režirao spot pod etiketom produkcijske kuće V.R.H. Productions.

- Styling je također odradio veliku ulogu u postizanju filmske “old hollywood” atmosfere koju obožavam vidjeti u ženskim glazbenim spotovima. Drago mi je što smo po tom pitanju surađivali s “Lunaria Nightwear” timom, jer su svila i čipka bili pun pogodak za scene i scenografiju koju sam osmislio, a crni kupaći kostim je najbolji komad koji sam ikad vidio na Žani - dodao je Mario.

- Prve reakcije na pjesmu su me iznenadile! Žene se osim u tekst zaljube u groove pjesme, koji im je senzualan i zove ih na ples, dok su mi glazbeni kolege komentirali da je stilom nešto između Halsey i Brune Marsa, što su skoro pa dvije različite krajnosti. Svidjeli su mi se ti komentari jer su krajnosti i kontradikcije doslovno postale moj glazbeni potpis. Svi pokušavaju definirati moj glazbeni žanr, ali vjerujte mi, nitko nikad neće uspjeti, jer mi je to cilj - glazbom prenijeti emociju, trenutak, pokazati sva lica jedne žene, a to se ne može ako se ograničavaš žanrovima ili bilo čime.

Supružnici Žanamari i Mario Perčić već pet godina sami produciraju pjesme i video spotove pod okriljem svoje produkcijske kuće V.R.H. Productions te nevjerojatno dobro usklađuju poslovno i privatno. Žanamari je počela sama montirati svoje spotove, a rekla je i zašto:

- Divno je raditi s mužem. Mogu biti svoja, mogu biti i zavodljiva i neobuzdana, a mogu biti i nervozna i slomljena, jer on je moj čovjek i ima razumijevanja za mene. Jedini problem je što je Maki nakon nekoliko spotova doslovno ispalio i objavio da više neće montirati moje spotove jer su mu scene pre hot i da on to ne može izdržati. Od tada moram sama montirati svoje scene, a on ih samo na kraju blagoslovi.