Zakonski mijenja ime! Evo kako će se zvati zvijezda filma 'Sam u kući'

Glumac Macaulay Culkin, zvijezda najpoznatijeg božićnog filma, "Sam u kući", potvrdio je da ipak mijenja svoje ime.

Nakon što je na svojoj stranici objavio da mu je trenutno srednje ime glupo i da ga se ne sjeća, Culkin je prije skoro pola godine pokrenuo anketu u kojoj je obožavatelje tražio da mu pomognu izabrati novo srednje ime. Ime "Macaulay Culkin" sa 60,900 glasova pobijedilo je drugi najpopularniji prijedlog, 'TheMcRibIsBack', s razlikom većom od gotovo 45,000 glasova.

Merry Christmas to me, from all of you!



My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.



In 2019 my new legal name will be:



Macaulay Macaulay Culkin Culkin.



It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas