Dario iz 'Braka na prvu' postao je otac, podijelio je i fotografiju iz rodilišta

Dario Crnković, domaćoj reality publici poznat je kao bivši kandidat RTL-ovog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' i showa 'Farma' postao je otac. Na Instagram je Storyju podijelio fotografiju iz rodilišta te poručio: "Došla nam mala Nora." Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu. Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.

Foto: Instagram

Koktel majstor iz Rakovice na društvenim je mrežama lani je otkrio da se zaručio za djevojku Deu koju je upoznao nakon završetka showa i zbog koje je promijenio životnu okolinu te Liku zamijenio Dalmacijom. - Već smo dvije godine skupa i vidim se s njom cijeli život te sam tako sam odlučio zategnuti prednji križni ligament - izjavio je osebujni Rakovčanin u intervjuu za RTL.hr. Zatim je opisao najromantičniji trenutak u svome životu:

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- Kleknuo sam pred nju, pitao za udaju i počeo plakati. Nisam mogao više ništa izgovoriti. Tako je i ona počela plakati. Bilo je zaista predivno - prisjetio se Dario pa otkrio planove za vjenčanje: Već smo razgovarali o vjenčanju. Bit će kad se dogovorimo - hoćemo na Plitvicama ili u Splitu. Postoji mogućnost da možda i nećemo - kazao je u šaljivom tonu.

U razgovoru za RTL sredinom ljeta Dario je priznao kako mu preseljenje u Dalmaciju odlično odgovara: - Samo posao, kuća, žena, djeca i tako u krug. Nekad odemo malo van i gledamo kako drugi ljudi večeraju jer nemamo za kruh i tako. Ma, šala! Sve je super. Ljubav kako koji dan, nekad bolje, nekad lošije. To ti je tako - ispričao je Dario kako se snašao u novim životnim okolnostima.

Zbog svoje sadašnje zaručnice odustao je od povratka u London, a novom partnericom nekoliko puta se pohvalio i preko profila na Instagramu. Njihove zajedničke fotografije naišle su na pohvale pratitelja, a među čestitkama pronašla se i ona bivše partnerice iz showa, Petre Meštrić. - Prekrasni - komentirala je Petra, na što joj je Dario zahvalio, a ona mu poručila da ga kod kuće čekaju batine. Međutim, jasno je da u ovoj situaciji nema zle krvi i kako su nakon završetka emisije svi pronašli svoju sreću.