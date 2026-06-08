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WOW!

FOTO Vatreno izdanje supruge našeg slavnog nogometaša! Rekacije pljušte

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 22:10

Supruga Ivana Rakitića objavila je izazovne fotografije s plaže.

Raquel Mauri, supruga nogometaša Ivana Rakitića, ponovno je privukla pažnju javnosti i pratitelja na društvenim mrežama svojim najnovijim objavama s odmora uz more. Ljetne fotografije koje je podijelila na Instagramu izazvale su brojne reakcije, a njezino izdanje na plaži ubrzo je postalo tema komentara i pohvala. Za opušteni dan na suncu odabrala je kupaći kostim brenda Victoria’s Secret, koji uspješno spaja sportski izgled i klasičnu crno-bijelu estetiku. Gornji dio Iconic Logo krasi prepoznatljiva traka s logotipom, dok donji dio iz linije Heritage Stripe s detaljima brenda upotpunjuje skladan i moderni dojam. Cjelokupni outfit dopunila je i prugasti pareo istog brenda, što cijeloj kombinaciji daje dodatnu dozu elegancije i sofisticiranosti.

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Komentari pratitelja brzo su se počeli nizati, a posebnu pažnju izazvao je onaj njezina supruga Ivana Rakitića: “Lijepa moja Nani.” Osim njega, pratitelji su iskazali oduševljenje njezinim izgledom, komentirajući: “Prijateljice, kakva bomba, ali ne mogu prijeći preko tog trbuha.”, “Curo, ti trbušni mišići! Upravo sam se sjetila da ih ja nemam od svoje 15. godine.”, “Vauuu, kakva ljepota i kakva figura, čista inspiracija.” te “Uživaj maksimalno!” i “Predivna si.” Ove reakcije potvrđuju kako Raquel Mauri uspješno spaja stil, eleganciju i sportski duh, istovremeno ostajući autentična i bliska svojim pratiteljima. Njezine fotografije ne samo da impresioniraju izgledom, već i načinom na koji odašilje ljetnu opuštenost, samopouzdanje i pozitivnu energiju. Jasno je da njezin modni odabir, iako jednostavan na prvi pogled, pažljivo ističe ključne detalje koji cijelom izdanju daju osebujan karakter, dok kombinacija klasičnih boja i modernih logotipa čini njen stil svježim i mladenačkim.

Ključne riječi
wags nogometaš supruga plaža Ivan Rakitić Raquel Mauri showbiz

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