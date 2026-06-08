FOTO Tko je nova članica britanske kraljevske obitelji: Spisateljica je i medicinska sestra

Službeno su zaruke Petera Phillipsa (48) i Harriet Sperling (45) objavljene u kolovozu 2025., a subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze 2024. godine.
Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Charlesa i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.
Sperling je u crkvu u Gloucestershireu dopratila njezina kći tinejdžerica Georgina. Sama Sperling je na internetu pisala o svojim iskustvima kao samohrane majke. U ožujku 2024. napisala je kolumnu o roditeljstvu za kršćanski časopis Woman Alive.
Sperling će se odsad predstavljati kao gospođa Phillips, a u ovoj je prigodi nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Emilia Wickstead, naušnice Pragnell i obiteljsku tijaru Pragnell te cipele modne marke Jimmy Choo. I haljine djeveruša dizajnirala je Emilia Wickstead, a djevojke su nosile naušnice Aspinal London.
Njezin vjenčani buket napravljen je od cvijeta mirisnoga slatkog graška, mirte - omiljenog cvijeta Harriet Sperling i đurđica, omiljenog cvijeta britanske kraljevske obitelji s bogatom tradicijom.Novu članicu kraljevske obitelji do oltara je dopratio njezin brat Nicholas Sanders umjesto pokojnog oca Ruperta