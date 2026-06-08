FOTO Tko je nova članica britanske kraljevske obitelji: Spisateljica je i medicinska sestra

Peter Phillips, nećak britanskoga kralja Charlesa i sin princeze Anne u subotu se oženio medicinskom sestrom NHS-a Harriet Sperling na privatnoj ceremoniji.
Peter Phillips, nećak britanskoga kralja Charlesa i sin princeze Anne u subotu se oženio medicinskom sestrom NHS-a Harriet Sperling na privatnoj ceremoniji.
Foto: REUTERS
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Službeno su zaruke Petera Phillipsa (48) i Harriet Sperling (45) objavljene u kolovozu 2025., a subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze 2024. godine.
Službeno su zaruke Petera Phillipsa (48) i Harriet Sperling (45) objavljene u kolovozu 2025., a subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze 2024. godine.
Foto: REUTERS
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Prema pisanju časopisa Hello! Phillips i Sperling prvi su se put sreli na sportskome događaju kojem su prisustvovale njihove kćeri, sve tri iz njihovih prethodnih veza.
Prema pisanju časopisa Hello! Phillips i Sperling prvi su se put sreli na sportskome događaju kojem su prisustvovale njihove kćeri, sve tri iz njihovih prethodnih veza.
Foto: REUTERS
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Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Charlesa i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.
Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Charlesa i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.
Foto: REUTERS
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Sperling je u crkvu u Gloucestershireu dopratila njezina kći tinejdžerica Georgina. Sama Sperling je na internetu pisala o svojim iskustvima kao samohrane majke. U ožujku 2024. napisala je kolumnu o roditeljstvu za kršćanski časopis Woman Alive.
Sperling je u crkvu u Gloucestershireu dopratila njezina kći tinejdžerica Georgina. Sama Sperling je na internetu pisala o svojim iskustvima kao samohrane majke. U ožujku 2024. napisala je kolumnu o roditeljstvu za kršćanski časopis Woman Alive.
Foto: REUTERS
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I njezin novi suprug ima dvoje djece iz prethodnog braka s Autumn Phillips - kćeri Savannu (15) i Islu (14).
I njezin novi suprug ima dvoje djece iz prethodnog braka s Autumn Phillips - kćeri Savannu (15) i Islu (14).
Foto: REUTERS
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Sperling će se odsad predstavljati kao gospođa Phillips, a u ovoj je prigodi nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Emilia Wickstead, naušnice Pragnell i obiteljsku tijaru Pragnell te cipele modne marke Jimmy Choo. I haljine djeveruša dizajnirala je Emilia Wickstead, a djevojke su nosile naušnice Aspinal London.
Sperling će se odsad predstavljati kao gospođa Phillips, a u ovoj je prigodi nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Emilia Wickstead, naušnice Pragnell i obiteljsku tijaru Pragnell te cipele modne marke Jimmy Choo. I haljine djeveruša dizajnirala je Emilia Wickstead, a djevojke su nosile naušnice Aspinal London.
Foto: REUTERS
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Njezin vjenčani buket napravljen je od cvijeta mirisnoga slatkog graška, mirte - omiljenog cvijeta Harriet Sperling i đurđica, omiljenog cvijeta britanske kraljevske obitelji s bogatom tradicijom.Novu članicu kraljevske obitelji do oltara je dopratio njezin brat Nicholas Sanders umjesto pokojnog oca Ruperta
Njezin vjenčani buket napravljen je od cvijeta mirisnoga slatkog graška, mirte - omiljenog cvijeta Harriet Sperling i đurđica, omiljenog cvijeta britanske kraljevske obitelji s bogatom tradicijom.Novu članicu kraljevske obitelji do oltara je dopratio njezin brat Nicholas Sanders umjesto pokojnog oca Ruperta
Foto: REUTERS
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Među okupljenima u crkvi bili su mladoženjina sestra i šogor Zara i Mike Tindall sa svojim kćerima Mijom i Lenom te vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha sa svojim sinom Jamesom, grofom od Wessexa.
Među okupljenima u crkvi bili su mladoženjina sestra i šogor Zara i Mike Tindall sa svojim kćerima Mijom i Lenom te vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha sa svojim sinom Jamesom, grofom od Wessexa.
Foto: REUTERS
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Obredu su prisustvovale i princeze Eugenie i Beatrice i njihovi supruzi Jack Brooksbank i Edoardo Mapelli Mozzi.
Obredu su prisustvovale i princeze Eugenie i Beatrice i njihovi supruzi Jack Brooksbank i Edoardo Mapelli Mozzi.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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