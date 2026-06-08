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ISCRPLJUJUĆI TEMPO

Ana Gruica Uglešić otkrila kroz kakvu agoniju prolazi posljednjih godinu dana: 'Konačno su shvatili'

Split: Dolazak uzvanika na premijeru predstave "Robi K./Crvenkapa je mrtva"
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 20:40

Profesionalni napori dolaze u razdoblju u kojem se glumica suočavala i s velikim privatnim borbama

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić na društvenim mrežama otkrila je s kakvim se problemima suočava. U objavi s aerodroma, Gruica Uglešić požalila se na konstantna kašnjenja večernjeg leta iz Zagreba za Split, što je postala njezina tjedna rutina. "Zadnjih 54 vikenda avion u 22:05 ZG/ST kasni minimalno 45 minuta. Ovaj vikend su let stavili u 22:50. Rekoh - konačno su shvatili. Sad kasni samo 20 minuta", napisala je glumica.

Ova iscrpljujuća putovanja posljedica su golemog uspjeha hit predstave "Splićanke" Gradskog kazališta mladih Split, u kojoj igra već 54 vikenda zaredom. Iako je ponosna na uspjeh, ovakav tempo bez predaha ostavlja traga i predstavlja veliki izazov.

Foto: Instagram screenshot

Profesionalni napori dolaze u razdoblju u kojem se glumica suočavala i s velikim privatnim borbama. Sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, tri je godine prolazila kroz proces potpomognute oplodnje u nadi da će dobiti drugo dijete. Nakon čak 18 neuspjelih pokušaja, Ana je odlučila javno progovoriti o tom bolnom iskustvu, ističući kako je unatoč svemu "uspjela sama sa sobom dobiti tu bitku". Njezina iskrenost potaknula je brojne žene sa sličnim pričama da joj se jave i podijele svoja iskustva.

Sramotno je to što su pojedinci prijavljivali humanitarne akcije koje je organizirala naša glumica
Split: Dolazak uzvanika na premijeru predstave "Robi K./Crvenkapa je mrtva"
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Podsjetimo, glumica je nedavno upisala poslijediplomski specijalistički studij, a sa suprugom planira otvaranje zdravstveno-socijalnog centra. Osnovala je i humanitarnu udrugu "Hu GrU" za pomoć djeci i zlostavljanim majkama. Ipak, kako često ističe, njezin najveći ponos i uspjeh je desetogodišnji sin Marat, kojeg je dobila u vezi s piscem Hrvojem Šalkovićem. Njezin razgovor za Večernji list možete poslušati u videu ispod.
Ključne riječi
glumica Ana Gruica Uglešić showbiz

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