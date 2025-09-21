Ovogodišnji Zagreb Design Week donio je važnu novost: festival je prvi put trajao dva tjedna, a drugi je tjedan bio u potpunosti posvećen partnerskim lokacijama. Riječ je o konceptu koji je Zagreb pretvorio u istinsko dizajnersko središte regije, jer se energija festivala preselila iz glavnog prostora na niz galerija, showrooma, studija i pop-up lokacija u samom centru grada. Upravo taj izlazak na gradske ulice dao je posebnu dinamiku događanju.
U središtu Zagreba, u prostoru Themelije, posjetitelje je dočekala kombinacija vrhunskog dizajna interijera, dobre glazbe i druženja. Tijekom Design Weeka ondje se organizirao program "Themelia After Hours", gdje su se spajali sips, beats & discounts, sve u atmosferi opuštenog večernjeg izlaska. Themelia je već godinama držala status kultne adrese za ljubitelje suvremenog interijera, nudeći najpoznatije svjetske brendove poput Vitre, Poliforma, Flosa ili B&B Italie.
davor bruketa piše za večernji:
Zagreb Design Week pretvorio je grad u dizajnersku scenu: dva tjedna, desetine lokacija i odličan program
