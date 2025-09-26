Williamova bolna ispovijest o Kateinoj bolesti: 'Bila je to najteža godina u mom životu'

Princ William u rijetkom i iznimno osobnom televizijskom istupu otvorio je dušu o borbi s teškim bolestima koje su pogodile njegovu obitelj. U razgovoru s glumcem Eugeneom Levyjem za seriju "The Reluctant Traveler", priznao je da je 2024. godina bila najteža u njegovu životu, opisujući obiteljsku borbu kao "brutalnu".

Najava emisije, koja će premijerno biti prikazana na Apple TV-u 3. listopada, prikazuje Levyja kako se susreće s princom Williamom u dvorcu Windsor. Iako je susret započeo u ležernom tonu, princ je u jednom trenutku, sjedeći s Levyjem u lokalnom pubu uz kriglu piva, podijelio svoja najdublja razmišljanja o najizazovnijem razdoblju koje je zadesilo kraljevsku obitelj. "Rekao bih da je 2024. bila najteža godina koju sam ikad imao", priznao je William. "Znate, život nas stavlja na kušnju, a sposobnost da to prebrodimo je ono što nas čini onim što jesmo." Ova iskrena ispovijest dolazi nakon višemjesečne borbe s teškim dijagnozama koje su istovremeno pogodile dvoje najbližih članova njegove obitelji, suprugu Kate i oca, kralja Charlesa.

Početak 2024. godine donio je golemu neizvjesnost u Buckinghamsku palaču. U siječnju je princeza od Walesa, Kate Middleton, podvrgnuta planiranoj operaciji abdomena, nakon koje su testovi, na opći šok javnosti i obitelji, otkrili prisutnost karcinoma. Samo nekoliko tjedana kasnije, u veljači, palača je objavila da je i kralju Charlesu, tijekom liječenja benignog povećanja prostate, dijagnosticiran rak. Dvostruki udarac bacio je sjenu na kraljevsku obitelj, a princ William našao se u nezavidnoj ulozi stupa obitelji, balansirajući između brige za bolesnu suprugu i oca te ispunjavanja svojih kraljevskih dužnosti. Princeza Kate je svoju dijagnozu javno obznanila u emotivnoj video poruci u ožujku, istaknuvši da je vijest bila "ogroman šok" te da su ona i William činili sve kako bi situaciju procesuirali privatno, prvenstveno zbog svoje troje male djece.

Ovo nije prvi put da je princ William progovorio o težini protekle godine. Tijekom službenog putovanja u Južnoafričku Republiku u studenom 2024., u iznimno iskrenom intervjuu priznao je koliko je situacija bila teška. "Bilo je užasno. Vjerojatno je to bila najteža godina u mom životu. Pokušati proći kroz sve to i istovremeno održavati sve ostalo na pravom putu bilo je zaista teško", rekao je tada. S dubokim poštovanjem dodao je: "Tako sam ponosan na svoju suprugu, ponosan sam na svog oca, zbog načina na koji su se nosili sa svime što ih je zadesilo. Ali s osobnog, obiteljskog stajališta, bilo je, da, bilo je brutalno." Njegove su riječi tada odjeknule svijetom, pokazujući ranjivu stranu budućeg kralja koji se, unatoč svemu, trudio pronaći utjehu u svom radu i obvezama.

Srećom, nakon mjeseci neizvjesnosti, stigle su i dobre vijesti. Princeza Kate je u rujnu 2024. objavila da je završila s preventivnom kemoterapijom, a u siječnju 2025. godine potvrdila je da je njezina bolest u remisiji. Njezin postupan povratak kraljevskim dužnostima donio je olakšanje cijeloj naciji. I sama je u jednom javnom istupu u srpnju, prilikom posjeta bolnici u Essexu, opisala svoje iskustvo kao "vlak smrti" i "iskustvo koje mijenja život", ne samo za pacijenta već i za cijelu obitelj. U međuvremenu, kralj Charles nastavlja s liječenjem, ali se također vratio svojim javnim dužnostima, pokazujući iznimnu otpornost.

Unatoč teškoj temi koja je dominirala razgovorom, epizoda serije "The Reluctant Traveler" prikazuje i opušteniju stranu princa Williama. Sve je započelo rukom pisanim pismom na memorandumu Kensingtonske palače, u kojem je princ pozvao Eugenea Levyja u Windsor. Prilikom obilaska veličanstvenog dvorca, William se našalio: "Ovu uslugu pružamo svima. Radimo personalizirane obilaske posvuda." Dok su šetali imanjem u društvu obiteljskog crnog koker španijela, Orle, Levy je budućeg kralja upitao što radi kod kuće u slobodno vrijeme. "Spavam", duhovito je odgovorio William. "Kad imate troje male djece, spavanje je vrlo važan dio mog života", dodao je, aludirajući na princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa.

Ovaj rijedak uvid u privatni život i osjećaje princa Williama pokazuje čovjeka koji se, unatoč kraljevskom statusu, suočava s istim životnim strahovima i izazovima kao i svi drugi. Njegova spremnost da podijeli svoju bol, ali i da pokaže ponos zbog snage svoje supruge i oca, odjeknula je diljem svijeta, pružajući sliku monarhije koja je u najtežim trenucima pokazala iznimnu ljudskost i otpornost. Kako je izvijestio People magazin, ovaj iskreni razgovor nudi jedinstven pogled na teret koji je pao na njegova leđa, ali i na snagu koju je pronašao u obitelji kako bi prebrodio najtežu godinu svog života.