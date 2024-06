Vrućim fotografijama s plaže Natali Dizdar predstavlja novi singl i najavljuje album

Nakon što je singlovima "Zadnji dan ljeta" i "Ocean" postavila visoke standarde za ljetni hit, Natali Dizdar odlučila je nastaviti niz rasplesanih vrućih ritmova i predstavlja novu pjesmu - "Dobro je sve"! Singl je dodatno začinila vrućim fotografijama s plaže kojima najavljuje još jednu veliku novost - izlazak njezina novog albuma "Zadnji dan ljeta" kojeg možemo očekivati - kako sam naslov kaže - 22. rujna 2024. godine.

"‘Dobro je sve’ je za mene nekako savršen opis ljeta, a i zahvalan moto za život. Pjesma je prošla kroz dugi kreativni proces i skoro se na kraju nije ni našla na albumu, ali kad je dobila ovaj naziv sve se promijenilo. Na LP-u se inače nalazi na posljednjem mjestu, ali mislim da je baš dobar uvod za ono što ljudi mogu očekivati 22.9.2024." - rekla nam je Natali.

Pjesma "Dobro je sve" nastavak je suradnje Natali s Rokom Crnićem i Hrvojem Klemenčićem iz benda Porto Morto koji su producenti i čitavog novog albuma. Album "Zadnji dan ljeta" dobio je ime po istoimenom singlu, ali i po osjećaju koje pjesme prenose. Iako se radi o ploči pravih ljetnih hitova - svi oni dolaze s dozom nostalgije i melankolije i savršeno prenose onaj predivan, ali i pomalo tužan osjećaj - zadnjeg dana ljeta.

"Osim što sam uvijek sretna kad neki projekt uspijemo dovesti do kraja, jako sam uzbuđena zbog ovog albuma jer mislim da donosi jednu novu svježinu u zvuku, ali žanrovski je to zapravo odlazak na neka stara dobra zaboravljena mjesta tamo negdje s početka 2000-ih. Super mi je bilo raditi s Rokom i Hrvojem, biti dio njihovog kreativnog kaosa i sigurna sam da ‘Zadnji dan ljeta’ neće biti naša zadnja suradnja." - osvrnula se Natali na novi album i otkrila malu tajnu: "Posebno sam sretna što na albumu imam i dva dueta, a s kim? To ćete znati 22.9. ili kao što već znate - na zadnji dan ljeta."

Nakon izlaska singla Natali očekuje i bogata ljetna turneja koju započinje 22. lipnja u Šibeniku na Tvrđavi Barone, gdje se vraća već 13. srpnja gdje u sklopu projekta "Arsen, čovjek kao ja" na Tvrđavu Mihovil. Već 27. i 28. srpnja Natali i njezin bend dolaze u Crnu Goru, u Portonovi, te u Podgoricu, 3. kolovoza stižu u Posušje, 20. kolovoza u Makarsku, a 31. kolovoza u Poreč.

