Leonarda Boban otvorila dušu o braku sa suprugom Zvonimirom: Iznenadi me kad je više doma

U javnosti je krajem siječnja odjeknula vijest da su bivši nogometaš Zvonimir Boban i dizajnerica Leonarda Boban opet zajedno. Leonarda je tada potvrdila da je to istina. Sada je podijelila neke detalje iz privatnog života i braka sa Zvonimirom.

Otkrila je kako njihovi obiteljski dani izgledaju jako lijepo. - Jako lijepo. Imamo veliku djecu, posvećeni smo jedni drugima puno više nego prije i poznajemo se puno više. Odrasli smo baš skupa. Sad ćemo 33 godine braka! Pa si ti misli - rekla je za InMagazin.

Odgovorila je i na pitanje kako opstati 33 godine braka. - Povjerenje jedan drugome, apsolutno prvo, i konstantno proučavanje zato što mislim da mi žene ne smijemo se dati proučiti u prevelikim zalogajima, nego malo po malo tako da uvijek iznenađujemo našeg muškarca.

Zvonimir ju, kaže, iznenadi kad je više doma. - Iznenadi kad je više doma! hahaha... Kad nije na kartanju! To mu je ispušni ventil. Druženje s fredovima i kartanje. Sve po dogovoru, tko kamo hoće. Kod mene nema podjele. Baš smo si friendly po tom pitanju. Osvrnula se i na promjenu frizure.

- Pred puno godina sam isto imala tako kratku kosu, sad su već došle neke godine kad mi ide na živce smišljat bum se šišala, ne bum, ovako, onako... Ovako se ošišam, pofarbam sijede kad izađem van i to je to.

Zvone i Leonarda upoznali su se 1989., vjenčali su se u Milanu 1993., a zbog ljubavi Leonarda se oprostila od manekenstva i posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.

Leonarda i Zvone oduvijek su se podržavali u poslovnim pothvatima, a mnogi su i tada komentirali kako obitelj djeluje skladno. Nikakvi problemi nisu se naslućivali, a Zvone i Leonarda bili su jedan od rijetkih parova na domaćoj sceni uz koje se nikada nisu vezali nikakvi skandali. Svoje su probleme, ako su ih i imali, nastojali riješiti u svoja četiri zida, a svetinja im je bila obitelj koju su pod svaku cijenu nastojali zaštititi od očiju javnosti. A zanimanje za uspješnog nogometaša i darovitu manekenku uvijek je bilo veliko.

No u svojoj su odluci Bobani bili vrlo uspješni pa je mnoge iznenadila vijest o njihovu razlazu. Njihova ljubav od samog je početka djelovala kao iz bajke. Upoznali su se prije više od tri desetljeća, dok je tada 18-godišnja Leonarda radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Atraktivna Zagrepčanka odmah je zapela za oko perspektivnom nogometašu Dinama, kojem je trebalo vremena da se odvaži i pozove Leonardu na spoj. U butik u kojem je radila svraćao je nekoliko puta s izlikom da treba zamijeniti, a potom i skratiti sako koji je kupio. Nasmiješena Leonarda pokušala je udovoljiti svim njegovim zahtjevima, a nakon nekoliko susreta konačno je odlučila izaći s Bobanom.

– Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige "The Rules". Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak – kazala je svojedobno Leonarda o početku njihove ljubavi. Prvi put poljubili su se na njezin 19. rođendan i tako započeli vezu koju su nakon četiri godine veze okrunili brakom.

Iako je od manekenske karijere odustala zbog obitelji, mnoge je prije pet godina iznenadio njezin povratak pred kamere. Tada 50-godišnja Leonarda snimila je modni editorijal u kupaćem kostimu za poznati nautički časopis Yachts Croatia na nagovor vizažistice Ljiljane Kanižanec Kajfež, s kojom je surađivala tijekom manekenske karijere.

– Ljudi iz njezina miljea pitali su me zašto ne radim kao model, jer sada su u trendu manekenke zrele dobi. Kada sam to rekla svojima kod kuće, djeca i Zvone počeli su me nagovarati da barem pokušam pa, ako mi se svidi, da povremeno prihvatim pokoji angažman – rekla je Leonarda, koja je oduvijek podupirala i Zvonu u njegovu profesionalnom usponu, pa i kad je dobio poziciju prvog šefa nogometa Uefe, kojim je imenovan prije dva tjedna. Zasigurno je da će jedno drugome biti velika podrška i u budućnosti jer su, kako oboje kažu, prošli puno toga u životu zbog čega će zauvijek biti vezani. Briga o djeci uvijek im je bila na prvom mjestu, a svi koji ih poznaju sigurni su da će tako i ostati.

