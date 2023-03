Vojko V. izdao novi album, na njemu je i pjesma koja traje čak 20 minuta

Evo ga opet, dolazi... Vodeće regionalno hip-hop ime, čiji glazbeni životopis sadrži šest nominacija i tri nagrade Porin, milijunske preglede spotova na YouTubeu i stotine koncerata diljem regije, Vojko V, objavio je drugi nastavak svoje albumske trilogije!

Ako ste mislili da je liveom prvog albuma "Vojko" napunio i razulario koncertne prostore, niste spremni na ludilo koje slijedi na koncertima diljem regije kad krene Vojkov "Tour Life", počne "Bunga Party", poteče "Vino", a niz usne skliznu svi "Dvojkovi bengeri".

Pjesma "Tour Life" ući će u povijest hrvatske diskografije po tome što se radi o pjesmi koja traje točno 20 minuta, a u kojoj Vojko kroz freestyle rap opisuje koncerte na svojoj turneji. Dodatno je zanimljivo i to što je u podlozi ove pjesme koristio špicu HRT-ove emisije "Plodovi zemlje".

"DVOJKO" je dostupan za preslušavanje na streaming platformama, kao i za narudžbe na webshopu, a uz već dobro poznate hitove "Moja lipa", "Umoran", "TT-33", "Evo me opet" i "Saborska penzija", na albumu vas čeka devet novih pjesama. Koja je poveznica Šerbedžije i Šukera, kako je Rihanna nadahnula Vojka i šta je iduće u njegovom tour lifeu?

Dječačka "Drama", "Istina" i "Firma" utabali su put "VOJKU" i "DVOJKU", a ne treba zanemariti ni dva "Foldera" Kiše Metaka, kao i Vojkov projekt s AC3PO-om "Kuje i laseri", redom kultna izdanja koja su Vojka podigla na tron regionalnog hip-hopa.

- Vjerujem da je to što sam odrastao u Splitu pozitivno utjecalo na moju karijeru jer je Split kritički nastrojena sredina i ljudi će ti direktno reći ako im nešto ne valja. Ta kritičnost nas je kao mlade repere često natjerala da se popravimo kao pisci, beatmakeri, izvođači. S druge strane, izgubio sam masu novaca na putne troškove na autocestu jer za većinu koncerata treba barem proći kroz Zagreb. Što se tiče same scene kao scene, nije upitno da je Zagreb najjači u Hrvatskoj - kazao nam je Vojko u intervjuu krajem prošle godine.

Uz nove pjesme Vojko je lani radio i na slikovnici i dječjoj pjesmi "Papučice", a tome je pomoglo i što je postao otac.

- Uloga oca nije pobudila želju za pisanjem slikovnica, ali je sigurno pomogla u tome. Djeca su iskreni kritičari, tako da sam i za slikovnice i za "Papučice" imao testnu publiku odmah kod kuće. Raditi na "dječjem" materijalu mi je bilo osvježavajuće jer sam se mogao odmaknuti od sebe i svojih standardnih tlapnji koje inače obrađujem u pjesmama. Sinu su se dosta svidjele "Papučice" - kazao je Vojko koji se osvrnuo i na činjenicu da se njegove pjesme citiraju i u Saboru.

- Bitan dio "reperskog posla" je smišljanje rima/fraza/slogana koji ulaze u uši/srca/sabor tako da ako se toliko širok spektar ljudi referira na moje pjesme, ja to smatram uspjehom. Naravno da ima svakodnevnih situacija gdje mi ljudi plasiraju "Ne može" na uvijek isti način, ali mi je jasno da to rade iz dobrih namjera pa me ne živcira previše - rekao je splitski reper koji često dobiva ponude da sudjeluje u reklamama.

- Jednom sam gostovao u jednoj takvoj zabavnoj emisiji i odmah sam na setu zaključio da to nije za mene, svaka čast svima koji to mogu, bilo bi mi lakše održavati karijeru na taj način. Često dobivam svakakve ponude za reklame i jako pažljivo biram u što se upuštam. Volio bih da neka korporacija dopusti Rinu Barbiru i meni da sami (od starta do kraja) smislimo i snimimo reklamu za njih, ali većinom dobivam ponude tipa da pogledam u kameru i držim proizvod u ruci, pa onda dignem palac gore i kažem "Može".

