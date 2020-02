Voditeljica jednom objavom o djeci potaknula kontroverznu raspravu: 'Tukla bih glavom o zid'

Voditeljica Nevena Rendeli Vejzović na svom je Instagramu objavila fotografiju koja je pokrenula kontroverznu raspravu.

Naime, voditeljica je objavila fotografiju svoje djece u karnevalskim maskama, a objasnila je i da im je ove nedjelje bio plan otići na karneval u Samobor, no planove su im pokvarile vodene kozice.

- U planu je bio fašnik u Samoboru, a na kraju su se maca i dvije gusarice morale zadovoljiti s karnevalom u stanu. Stigle su nam vodene kozice, tukla bih glavom o zid što cure nisam na vrijeme cijepila - napisala je uz fotografiju Nevena.

Ova objava pokrenula je niz komentara njezinih pratitelja na temu cijepljenja.

Jedni su se čudili što uopće postoji cjepivo protiv vodenih kozica, no drugi su pisali kako ne vide smisao u cijepljenju djece protiv tako nečeg. No, rasprava je potaknula i one koji smatraju da su cjepiva loša, da izraze svoje mišljenje.

- Samo ću reći da su neka cijepljenja a razlogom obavezna po kalendaru cijepljenja, a neka ne. I opet s razlogom - napisala je jedna pratiteljica.

Foto: Instagram

- Ja sam razmišljala o cjepivu, al cjepivo ne štiti doživotno, treba se više puta cjepiti. A ako se dobije u kasnijoj dobi kozice su opasnije - napisala je druga.

Nakon što je jedna pratiteljica i mama napisala kako nije znala da postoji takvo cjepivo, voditeljica joj je odgovorila da postoji te da cjepivo za vodene kozice i nije neka novost. - Ha, možda malo ima i toga, ali ova za vodene kozice nisu obavezna ni u puno bogatijim zemljama - odgovorila joj je pratiteljica, no Nevena je objasnila kako to nije pitanje, već to da bi im trenutno olakšalo puno toga da nemaju vodene kozice.

- Piše vam dolje žena da su obavezna već u susjednoj nam zemlji, Italiji. Ali to što nešto nije obavezno nije uopće tema, kozice nisu smrtonosna bolest to svi znamo i većina ih je preboljela relativno bezbolno. Ja imam troje djece i moram vam priznati da bi nam cjepivo trenutno olakšalo život, i meni i njima - napisala je voditeljica pratiteljici.