Voditelji 'The Voicea': Bilo je emotivno već na audicijama, zaljubit ćete se u njihove osobnosti i glasove

Četvrta sezona glazbenog showa "The Voice Hrvatska" starta ove subote, 11. studenoga. U postavi članova žirija došlo je do određenih promjena pa će se tako Vanni i Davoru Gopcu ove sezone pridružiti Urban i Dino Jelusić, u voditeljskom timu promjena nema i kroz novu sezonu vodit će nas dobro uigrani dvojac: Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Od prve sezone njih dvoje bodre natjecatelje i prate njihov napredak iz emisije u emisiju te se teška srca opraštaju od onih koji ispadnu. S nekima od njih ostali su u kontaktu i dalje te vjerno prate i ponosni su na njihove uspjehe nakon završetka showa. Što gledatelji mogu očekivati ove sezone i kakva je kemija među novim i starim članovima žirija ispričali su nam Iva i Ivan koji jedva čekaju da gledatelji upoznaju nove glazbene talente koji se bore za titulu najboljeg glasa Hrvatske.

Nakon tri godine "The Voice Hrvatska" se vraća na ekrane, a s njim i vi u ulozi voditelja. Vi ste konstanta u ovom showu skoro deset godina, koja vam sjećanja prva naviru na spomen "The Voicea"?

IVA: Audicija, za voditelje. Onda prvi dan snimanja prve sezone, suze u dvobojima, svaki prvi live, fore mentora, nezaboravne finalne emisije, početak svake emisije i zagrljaj naše Tilićke, kraj svake emisije kada se Vuk i ja na svoj način pozdravimo, atmosfera u studiju tijekom proba, bodrenje u backstageu… Ima toga!

IVAN: Sjetim se audicije na kojoj je bilo puno poznatih kolega, nevjerojatnog ponosa kad su nam javili da smo izabrani za službene voditelje "The Voice Hrvatska" i svih onih silnih proba da bi sve izgledalo perfektno. Puno se radilo s nama i to je znalo biti izazovno. No bez toga nema napretka. Ponosan sam na te dane.

Kandidate showa ćemo tek upoznati, a nova lica u žiriju su nam poznata. Kako su se Dino Jelusić i Urban snašli u svojim novim ulogama, kakva je kemija među članovima žirija?

IVAN: Fenomenalno su kliknuli i sviđa mi se njihova interna spika. Nije nam dosadno i svatko od mentora se voli zezati na svoj i na tuđi račun. Da je drugačije, ne bismo preživjeli snimanja, a i mi se voditeljski lako uklopimo u zafrkanciju pa nastane baš dobrih trenutaka. Vidjet ćete uskoro.

IVA: Odlično i odlična! Urbana cijenim i volim već godinama, Dinu znam od Dječjeg Eurosonga i nisam imala ni trunku sumnje u njih bilo u kojem smislu. Fantastični ljudi, genijalni glazbenici, ona vrsta koja se ne boji dijeliti svoje znanje i koja kada grli - grli. Mislim da će i gledatelji osjetiti, već u prvoj emisiji, na koji su način pristupili kandidatima i što od njih mogu očekivati.

Koliko ste se vi vezali za neke od bivših natjecatelja, jeste li u kontaktu s nekima od njih i pratite li njihove karijere?

IVAN: S nekima sam baš prijatelj u pravom smislu riječi. Volim ih i poštujem. Mogu računati na mene i privatno i poslovno. To zapravo nije ni čudno jer se nakon cijele sezone toliko dobro upoznamo i skužimo da nam je odnos toliko super da ga prirodno nastavimo i nakon showa.

IVA: Kada traje sezona, intenzivno se družimo, radimo, povežemo se. Bio bi klišej sada tvrditi da smo ostali u tako intenzivnim odnosima jer nismo, ali nekoliko njih redovito srećem i uvijek se razveselim vidjeti ih, a posebno me veseli kada vidim da vrijedno rade i grade svoje karijere koje, naravno, pratim. Pratim i navijam!

Koja su tri nastupa iz prijašnjih sezona vama ostala u sjećanju, od čijih izvedbi ste se naježili?

IVAN: Naježim se i danas na Ninu Kraljić "Što te nema", na Vinka Ćemeraša "Pelin i med" i Bernardu Bobovečki "Where Did You Sleep Last Night". Obožavam izvedbe Filipa, Eni, Ćivre... mogao bih nabrajati satima.

IVA: "Lovely" Filipa Rudana i Albine, "Pelin i med" Vinka Ćemeraša iz treće sezone te Nina Kraljić i njen "Wicked Game" iz prve sezone.

Kako izgleda priprema jedne emisije za "The Voice", možete li naše čitatelje malo odvesti iza kulisa i prepričati im kako to izgleda?

IVA: Priprema jedne emisije obuhvaća mnogo više od onoga što vam Ivan i ja možemo reći. To je veliki posao preko stotinjak ljudi, od onih koji su "mozak" cijele priče, preko onih koji brinu da tehnički i vizualno sve štima, pa do najdivnijih ljudi u šminki i garderobi ili u backstageu koji se brinu o mikrofonima ili, pak, čistoći pozornice. Za audiciju su pripreme trajale cijelo ljeto, produkcijska je ekipa putovala po Hrvatskoj i poslušala sve koji su se prijavili, a da bi na snimanje blind audicija na Prisavlje došlo njih 84. Tamo smo tek Ivan i ja upoznali njih i njihovu pratnju i sada dalje kreće njihova, a i naša zajednička priča. Sve štima kao urica, a za to su doista zaslužni vrhunski profesionalci, svatko u svom segmentu, i ono jako bitno - probe, probe i probe.

IVAN: Nama voditeljima brifiranje je ključno. Postoji veliki broj proba uoči svake emisije da bi svatko znao što nam je činiti kad krenemo u snimanje ili uživo. Mi prolazimo sve pozicije i kamere da što tečnije izvedemo najave te vodimo brigu o situacijama na pozornici ukoliko netko nešto zaboravi. Prolazimo emisije od početka do kraja i kandidati imaju dovoljno proba dok sve ne zazvuči svjetski. Gledatelj teško može zamisliti koliko je detalja u samo jednoj emisiji "The Voicea". Govorimo o produkciji na najvišem mogućem nivou. Zato na projektu i radi nekoliko stotina ljudi koji su maksimalno fokusirani na svoj zadatak.

Koliko je ova glazbena emisija utjecala na vaše karijere?

IVA: Neizmjerno! I karijere i živote! Poslovno, dala mi je novo iskustvo, i to gomilu, zadovoljstvo rada u ekipi takve, usuđujem se reći, najbolje produkcije u nas, istrenirala za različite situacije u ovome poslu i, na neki način, očeličila. Životno, dobila sam novi pogled na glazbu, rad glazbenika, adrenalin koji prati svaki nastup i hrabrost koju ti ljudi imaju. Divljenja vrijedno! Također, ne manje važno, a na što mi je ukazao Ivan - doista, ljudi diljem svijeta poštuju ovaj show i ističu njegovu kvalitetu i obožavam reći da ga radim.

IVAN: Neopisivo je koliko dugujem "The Voiceu". Naučio sam puno i putem stekao poznanstva i odnose koji traju dulje od popularnosti. Znam koliko je svaka emisija važna i da na one najzahtjevnije dane treba biti profi bez obzira na sve. Uz "The Voice" sam se mijenjao i privatno i poslovno. Nekad mi je bio ispušni ventil i utjeha, a da toga nisam bio ni svjestan. Takvi se projekti ne rade već žive. Dišu se punim plućima i lijepo je kad si svjestan da si dijelom jedne čarolije koja nažalost prođe čim završi sezona. Nakon toga sve postane maglovito i nestvarno.

Sjećate li se svog prvog zajedničkog pojavljivanja pred kamerama, kako je to izgledalo?

IVA: Mislim da je to bilo u "Garaži", glazbenoj emisiji koju smo radili. Prije toga smo dijelili mikrofon na radiju jedan kraći period, a još prije toga smo išli u istu srednju školu. Što da vam kažem, suđeno nam je!

IVAN: Bilo je to na jednoj lokalnoj televiziji 2005. ako se dobro sjećam. U utorak smo prijatelji i ja došli na razgovor, a u četvrtak u ponoć su nas bacili u vatru. Snašli smo se i sve okrenuli na neku zafrkancija za studente koja je postala gledana u to vrijeme. Često me ljudi pitaju za to vrijeme jer su nas gledali navečer i emisija među njima uživa kultni status. Bili smo bez dlake na jeziku i radili najluđe teme i priloge. Toga nema u prime timeu..

"The Voice" je svake sezone imao impresivnu gledanost, što mislite što je gledateljima toliko privlačno u ovom formatu?

IVA: Kvaliteta prije svega. I, ne manje bitno, osvježenje u kontekstu talenta - tu nema ruganja, ismijavanja, okretanja očima ni ikoga tko će vam svojim manama pomoći da se vi osjećate bolje. Tu su iskrene životne priče i čisti talent koji se radom brusi i pred očima vam se događa napredak, izgradnja nečega. Mislim da "Voice" šalje divnu poruku mladima - da se učiti i raditi mora i da se trud i hrabrost isplate.

IVAN: "The Voice" je najbolji glazbeni format ikad napravljen na kugli zemaljskoj i šire. Predaudicije prolaze samo najbolji i sam taj koncept da na blind audicijama mentori ne vide kandidate je vjerojatno i najzanimljiviji gledateljima. Svi gledamo nastupe i strepimo hoće li se netko okrenuti. Ne mogu opisati koji je super osjećaj kada se to dogodi. U studiju se sve promijeni i energija podivlja, naježim se svaki put.

Postoje li neki noviteti u ovoj sezoni i možete li nam otkriti barem malo o kandidatima, kakvi nas momenti očekuje, koliko suza i smijeha će biti?

IVA: Bilo je emotivno već na audicijama, tako da očekujem da će emocije eksponencijalno rasti kako show bude odmicao. I tu vidim posebnost ove sezone i zato se dodatno divim natjecateljima koji su hrabri, nepokolebljivi, svoji, a u svemu tome skromni i vrijedni. Urban i Dino dat će novi "šmek", super funkcioniraju s Vannom i Gopcem tako da zabave, ali i neizvjesnosti, neće nedostajati.

IVAN: Ljudi mislim da nismo svjesni pored kakvih talenata se svakodnevno krećemo i koliko samopouzdanja imaju neke novije generacije. Zaljubit ćete se u njihove osobnosti i glasove. Koliko god smo svi zadnjih godina najviše na mobitelima, subotom će opet televizor biti vaša omiljena elektronička naprava. Vidimo se na Prvom 11.11.2023.

Ove godine ste oboje postali i roditelji, je li i roditeljstvo postala jedna od tema vaših razgovora u pauzama snimanja?

IVA: Naravno!

IVAN: Naravno da si svako malo pokazujemo fotke i izmjenjujemo iskustva. Uglavnom komuniciramo koristeći deminutive, i to radimo s neopisivim zadovoljstvom. U šminki ih redovito zamolimo da ne štede na puderu, pogotovo na području oko očiju.

