Voditelj kojem je ostalo nekoliko mjeseci života, fotkom do suza dirnuo pratitelje: 'Posljednja vožnja'

Popularni britanski televizijski voditelj Jonnie Irwin (49) jednom od svojih posljednjih objava na Instagramu rastužio je svoje pratitelje. Naime, omiljeno televizijsko lice koje se proslavilo u emisijama "I Escaped to the Country", "What's Cooking? From the Sainsbury's Kitchen", "Dispatches" i "A Place in the Sun: Home or Away?" prošle je godine objavio vijest da boluje od teške bolesti. Jonnie boluje od raka pluća koji je u terminalnoj fazi i preostalo mu je tek nekoliko mjeseci života.

Irwin je sada objavio nekoliko fotografija sa svojim malenim sinovima gdje se oni spremaju na vožnju biciklima. U opisu je otkrio o čemu se radi.

- Posljednja vožnja ikad do jaslica s Rexom - napisao je uz objavu koju možete pogledati OVDJE. Na fotografiji se može vidjeti kako je to dječaku posljednji dan u jaslicama jer prelazi u vrtić, a neki su krivo shvatili njegovu poruku.

Inače, u jednom od nedavnih intervjua za magazina Hello otkrio je da se bolest proširila na mozak te zaključio kako se nada da će njegova priča poslužiti kao inspiracija i motivacija da svaki dan u životu maksimalno iskoriste.

Prve probleme sa zdravljem počeo je primjećivati 2020. godine nakon što mu se tijekom vožnje odjednom zamaglio vid.

- U roku od tjedan dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Morao sam otići kući i da reći svojoj ženi, koja je tada čuvala naše tek rođene blizance, da će ostati sama. To je bilo poražavajuće. Sve što sam mogao učiniti bilo je da joj se ispričam. Osjećam se odgovornim za to što se događa - izjavio je jednom prilikom.

Jonnie je isprva vijest o bolesti odlučio tajiti od javnosti, no onda se predomislio i odlučio ispričati priču kako bi možda pomogao drugima.

- Nadam se da ću inspirirati ljude koji su u istoj situaciji, kojima su dani odbrojani, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem da vide da mogu živjeti dobar život, čak i ako umiru. Jednog dana, ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to mojoj ženi i sinovima. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju liste želja, ali ja samo želim da napravimo što više možemo kao obitelj - zaključio je.

Voditelj je dao intervju i za Good Morning Britain u kojem je progovorio o svojim planovima za posljednje dane.

- Želim skupiti uspomene, moja djeca su malena i neće me sjećati kad odrastu. Želim snimiti zajedničke trenutke kako bi znali da im je djetinjstvo bilo sjajnu. Moram priznati da će i Božić u našoj obitelji biti ekstravagantan - rekao je voditelj koji je dijagnozu dobio samo dva mjeseca nakon rođenja blizanaca koje je dobio sa suprugom Jessicom Holmes.

Također, voditelj se osvrnuo i na gubitak angažmana u emisiji ''A Place in the Sun'' koju domaća publika ima prilike gledati na HRT-ovom Drugom programu. Kako je otkrio, sredinom sezone otkrio je da je njegova bolest u terminalnoj fazi, a nakon toga mu nisu htjeli obnoviti ugovor.

- Mogao sam raditi na emisiji ''Escape to the Country'' i putovati na nekoliko dana. Kada su mi rekli da ne mogu, srce mi je bilo slomljeno. To što su više ne radim na emisiji utjecalo je na moje mentalno zdravlje. Sada sam obiteljski čovjek, no volim biti voditelj, putovati i zarađivati novac za svoju obitelj. Nisu mislili na mene - iskren je voditelj.

- Nakon dva tjedna nova osoba preuzela je emisiju. Mislim da sam nakon 18 godina zaslužio malo više poštovanja. To je ipak bio moj prvi televizijski posao.

