Vlatka Pokos i Većeslav Holjevac više nisu zajedno? 'Možda se zbog toga otelo kontroli'

Nakon tri mjeseca veze odnos Vlatke Pokos i Većeslava Holjevca je u krizi. - Ajoj, ne bih o tome. Vidjet ćemo je li gotovo. Znate kako to bude, nikad se ne zna. Nije gotovo kad je gotovo - rekao je Većeslav za Slobodni Dalmaciju i na upit radi li se samo o nevoljama u raju, dodao: - Pa dobro, ajmo to tako nazvati. Ja sam sad puno po putovanjima, evo me sad u Budimpešti na ragbi turniru tako da malo se možda zbog toga otelo kontroli. Bivši sportaš i unuk bivšeg gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca je i glavni tajnik našeg ragbi saveza, a pjevačicu i voditeljicu je upoznao u zrakoplovnoj luci i ona nije bila dostupna za komentar o statusu njihove veze.

- Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu. Upoznali smo se na letu iz Dublina u Zagreb - otkrila je Vlatka kada je javnost saznala za njihovu vezu. Nedavno je Vlatka vodila Europsko prvenstvo za ragbi u Makarskoj i uz novog dečka je zavoljela ovaj sport. U intervju koji je nedavno dao za Večernji list Većeslav je pričao o svojoj vezi s Vlatkom.

– Pa sve je krenulo na avionskom letu. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku. Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Rekao sam, između ostaloga, da me počasti pićem u Londonu na aerodromu. Na to je rekla: "Ovo je direktan let za Zagreb." Kad smo sletjeli obratila mi se: "E, pa nismo sletjeli u London." Rekao sam: "Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala." Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme su uz nas bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime... - ispričao je tada.

Vlatka je nedavno proslavila 50. rođendan i kaže kako je za njezin mladoliki izgled zaslužna genetika, sportski život i duh. Poznato je koliko voditeljica i pjevačica voli Dalmaciju, a posebno Split u kojem je prošle godine provela pet mjeseci, ali ove godine ljeto će većinom biti na kontinentu. - Strašno mi fali Split, prošle godine sam provela pet mjeseci u Splitu, ali ljubav je čudesna stvar. Tako da ću veći dio ljeta biti u Zagrebu - rekla je.