Ljubavna priča ljepotice i zvijeri: Ostavila ga je jer je bio nasilan, a kad je umro tri dana se nije odvajala od njegovog tijela

Ljubavna priča glumice i pjevačice Jane Birkin i glazbenika Sergea Gainsbourga mnogi će opisati skandaloznom i šarmantnom u isto vrijeme. Oni su nesumnjivo bili najglamurozniji kreativni par koji je osvojio Europu kada je njihova veza počela u kasnim 1960-ima i bili su utjelovljenje boemskog stila života. Upoznali su se na snimanju francuskog filma "Slogan" redatelja Pierrea Grimblata, a Birkin se nedugo prije ovog snimanja rastala od skladatelja Johna Barrya. Iako nije znala niti jednu jedinu riječ francuskog, svejedno je bila na audiciji za ulogu i prošla je, a Gainsbourg nije ostavio poseban dojam na nju i čak je komentirala kako je on užasan čovjek. Svom je bratu rekla: On je tako arogantan i snobovski i apsolutno me prezire.

Međutim, tijekom večere za glumce i ekipu filma, Birkin je riskirala i odvukla Gainsbourga na plesni podij kako bi razriješila napetost koja je vladala među njima. Na početku je Serge negodovao i nije htio plesati s njom, a na kraju ipak pristaje i ne samo da su cijelu noć plesali, nego nakon toga otišli i u klub. Par se kasnije vratio u Gainsbourgovu hotelsku sobu, gdje je on odmah zaspao. Birkin je provela noć gledajući ga kako spava, a kasnije je rekla: "Bila je to najromantičnija večer".

Tako je započelo epsko zajedničko putovanje para, odnos pjesnika i muze čvrsto povezan snažnim prijateljstvom. Serge joj je predložio da zajedno snime "Je t'aime… moi non plus", pjesmu koju je napisao s bivšom ljubavnicom Brigitte Bardot, ali ga je ona molila da je ne objavi kako joj ne bi uništio karijeru. Jane Birkin nije imala takvih briga, govorkalo se čak da su neki snimci napravljeni tako što su postavljali mikrofon u svoj krevet. Pjesma, nazvana 'Je T'Aime' ima seksualno eksplicitnih stihova nadopunjenih Birkininim pratećim vokalom koji se sastoji od dahtanja i stenjanja i odmah je postala kontroverzna.

Pjesmu je osudio Vatikan i zabranio je emitiranje na radiju u Britaniji i nekoliko drugih zemalja. U Francuskoj se puštala u restoranima nakon 23 sata, a upravo zbog kontroverzi oko pjesme postala je popularna jako brzo. Jane je iz prethodne veze imala kći, a 1971. godine ona i Serge postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Charlotte.

Njihova veza je bila energična i burna i kada su se svađali nisu birali mjesto i vrijeme. Postoji priča kako je jednom u pariškom baru Castle, Jane na Sergea bacila tortu, a svađa se nastavila i na ulici da bi Jane na kraju skočila u Seinu, a kada je izašla ponašali su se kao da se ništa nije dogodilo i zagrljeni su otišli kući. Njihova veza je potrajala 12 godina i Jane je odlučila prekinuti tu vezu jer je Serge imao sve više problema s alkoholom i bio je nasilan.

Bez obzira na taj prekid Serge je ostao blizak s Jane i cijelom njezinom obitelji i kada je s novim partnerom Jacquesom Doillonom dobila kćer, odlučila je kako će joj Serge biti kum. Gainsbourg je sve do svoje smrti nastavio pisati pjesme za Jane. Sergeova smrt 1991. godine duboko je pogodila Jane i cijelu njezinu obitelj i to toliko da su tri dana proveli uz Gainsbourgovo tijelo, odbijajući ga pustiti, a Jane je stavila svoju omiljenu plišanu igračku u njegov lijes.

