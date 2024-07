Tko je suprug Željke Markić? Suvlasnik je poliklinike, a nedavno su zajedno viđeni u javnosti

Političarku Željku Markić (59) javnost poznaje kao lidericu udruge 'U ime obitelji'. Ono o čemu se malo zna njezin je privatni život, koji vješto skriva od očiju javnosti. Međutim, interes se pojavio nakon što je nedavno prošetala centrom Zagreba u društvu svog supruga. Riječ je o urologu Tihomiru Markiću, koji se, za razliku od Željke čiji posao to nalaže, u javnosti ne eksponira poput supruge. Ekskluzivne fotografije njihove šetnje zagrebačkom špicom donosi Story, a u nastavku slijede neki detalji o Tihomiru i njihovom odnosu.

Tihomir je zaposlen kao urolog u Kliničkoj bolnici Merkur i ima dobre preporuke pacijenata na web stranici s recenzijama domaćih doktora. Uz njega se najviše vežu epiteti poput 'smiren', 'profesionalan' i 'pristupačan' te je pritom suvlasnik jedne privatne zagrebačke poliklinike, kao i suosnivač dobrotvorne organizacije Marijini obroci Hrvatska za koju i dandanas obavlja volonterski posao. Oni osiguravaju obroke za djecu u školama ili drugim obrazovnim ustanovama.

O trenutku upoznavanja Željke i Tihomira ne zna se puno, no oboje su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pa se nagađa kako ih je spojio upravo studij. Iz svog dugogodišnjeg braka supružnici imaju četiri sina - Frana, Antu, Šimuna i Petra. Prije nekoliko godina aktivistica je u jednom razgovoru progovorila o svojoj obitelji.

- Kada smo se vjenčali, željeli smo imati najmanje četvero djece. Oboje smo iz velikih obitelji i bilo nam je odlično odrastati s braćom i sestrama. U prvim godinama braka, Tihomir se morao više posvetiti poslu, specijalizaciji, a ja sam se više posvetila djeci. Pritom sam za sebe odabirala poslove s fleksibilnim radnim vremenom i one koje sam mogla raditi od kuće. Mama mi je uvijek govorila da žena može imati i veliku obitelj i karijeru, jedino treba znati komu i čemu dati prednost. Djeca dolaze jedno po jedno, tako da smo sa svakim sljedećim bili sve bolje organizirani. Dok stvarate obitelj, mnogo toga morate raditi u isto vrijeme – dobivate djecu, osiguravate egzistenciju, gradite karijeru, a u svemu ste početnik. Kad smo kupili prvi automobil, shvatila sam da nije uspjeh kupiti novi auto, nego ga napuniti djecom - ispričala je Markić prije nekoliko godina u intervjuu za Nacional.

Željka je dodala kako ona i suprug Tihomir obožavaju putovati s djecom: - Volimo putovati. Putovanja su kao i nedjelje i blagdani vrijeme da se okupimo, da izdvojimo vrijeme samo za sebe. Djeca sudjeluju u odabiru destinacije – nastojimo da se zadovolje svačiji interesi. Uglavnom, posjećujemo i nogometne stadione i muzeje. Uvijek je s nama nogometna lopta, a Tihomir je razvio odlično oko za nogometne terene uz cestu tako da kad god rasprava postane žučnija, zaustavimo auto i pustimo dečke da odigraju partiju nogometa. Za uskrsne blagdane bili smo u Pisi – Tihomir i ja smo uživali u talijanskoj gotici, a dečki su na travnjaku pred kosim tornjem igrali nogomet - prisjetila se političarka.

Kako kaže, djecu je teško odgajati, no ona također usmjeravaju karijeru na pravu stranu. Prema tome, Tihomir i Željka od svojih su sinova mnogo toga naučili: - Jako puno učimo od djece. Sva četvorica su različiti, postavljaju mnogo pitanja, otvaraju različite teme, traže drugačiji pristup. Imaju odličan smisao za humor, super nam je s njima. Želimo im biti što bolji roditelji i to nas potiče na to da postajemo bolji ljudi. Ljubav nas potiče na istinsku promjenu. Svako novo dijete, još je jedan, novi izazov. Što se nas tiče, oni su nas obogatili u svakom pogledu - priznala je 59-godišnja liderica udruge 'U ime obitelji'.

Podsjetimo, Markić je prošle godine izazvala posebnu pozornost javnosti kada je na Twitteru prokomentirala Euroviziju, odnosno Let 3, čiji joj se nastup, čini se, nije svidio. - Kakav fijasko za Let 3. Na paradi kiča i neukusa – nisu se uspjeli plasirati ni u prvih 10 sa svojim kičem i neukusom. Unatoč svoj potpori (hrvatskih) medija koji tjednima skupa s Možemo i SDP-om uvjeravaju javnost da je doslovno goli car - super odjeven. Koji daveži... - napisala je na ovoj društvenoj mreži te izazvala hrpu reakcija.

- "Vaše mišljenje o Euroviziji nadasve je bitno! Sad možemo svi lakše spavati", "Zašto si toliko jadna naglas?", "Dosadila si i bogu i vragu", "Nisam siguran opisujete li nastup Leta 3 na Euroviziji ili vaše stranke na izborima", samo su neki od komentara ljudi.

