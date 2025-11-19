Vjekoslav se poznavanjem čajeva spasio stres testa: Od svega što me može spasiti, nisam mislio da će to biti čajevi

U novom stres testu kandidati MasterChefa suočili su se s temom čaja kroz tri faze koje su ispitivale osjetila i preciznost. U izazovu koji je uključivao prepoznavanje čajeva, azijsku ceremoniju i kulinarsku pedantnost, svaki je kandidat pristupio zadatku s različitim stavom, razinom samopouzdanja i motivacije. Posebnu dimenziju testu donio je Cheolhui Lee, gost-kuhar iz Južne Koreje, koji ih je uveo u filozofiju i rituale čajne tradicije. U izazovu koji je započeo naizgled jednostavno, kroz prepoznavanje aroma i okusa, Vjekoslav se istaknuo kao kandidat koji je ostavio najjači dojam u prvoj fazi te je za njega time stres test završio. Čajevi koje su natjecatelji imali zadatak prepoznati bili su: kamilica, menta, roibos, lavanda, hibiskus, ginseng, matcha, šipak, crni dimljeni čaj, žuti čaj te jabuka-cimet. Vjekoslav je u toj fazi pokazao najviše znanja i preciznosti, a svoj rezultat komentirao riječima: „Od svega što me može spasiti u MasterChefu, nisam mislio da će to biti čajevi.“

U nastavku, Renata, Egon, Ivan i Jurica pratili su prezentaciju izrade zelenog čaja koju je demonstrirao Cheolhui Lee, profesionalac koji je s kuhanjem započeo već s 14 godina. „Glavni razlog zbog kojeg kuham je taj što volim vidjeti ljude oko sebe sretne“, podijelio je Cheolhui, uvodeći kandidate u filozofiju i preciznost istočnoazijske kuhinje. Nakon demonstracije, svaki je kandidat izabrao pomoćnika s galerije: Renata je odabrala Vjekoslava, Ivan Antoniju, Egon Damjana, a Jurica Endrinu. Zadatak je bio replicirati jelo inspirirano receptima kakve su Kinezi pripremali svojim carevima, uz preciznost do najsitnijih detalja. Za savršenu ravnotežu u rezu i prezentaciji, dobili su čak i ravnala. Jurica je prvi komentirao neobičan izgled jela kojeg su morali replicirati: „Vidim neku Aladinovu čarobnu svjetiljku ispred sebe. Ne znam je li jelo unutra.“

Tijekom kušanja, otkrili su kako se u tanjuru nalaze fino narezani komadi voća, povrća i tofua, sve posluženo u bogatom aromatičnom temeljcu. „Nema tu puno promišljanja, samo preciznosti da se sve lijepo posloži“, zaključila je Renata. Dodatnu neizvjesnost unio je Krunoslav, koji posjeduje karticu imuniteta, ali ju je odlučio zadržati. „S obzirom na to da nije kraj ciklusa, moram misliti i na sebe, možda će i meni taj imunitet dobro doći“, objasnio je svoj potez. S obzirom na zadatak koji traži mirnu ruku, koncentraciju i dosljednost, jasno je da će uspjeh ovisiti o nijansama. Tko će na kraju biti najprecizniji, a kome će faliti samo milimetar doznat ćemo u novoj epizodi MasterChefa.