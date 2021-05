Više ne izgleda ovako: Isplivale nove fotke naše pjevačice koja je otišla u Srbiju i tamo se zaljubila

Riječka pjevačica Martina Vrbos zaista se puno promijenila do svojih glazbenih početaka u Hrvatskoj. Naime, započela je potpuno novi život u Beogradu, tamo se udala i rodila dvoje djece. Tamo je sada i viđena u javnosti nakon dugo vremena, a fotografi su je uhvatili na svečanom otvaranju salona za ekstenzije kose, Extension Studio na novoj lokaciji, u sklopu kompleksa Belgrade Waterfront.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 29, April, 2021, Belgrade - Grand opening of the Extension Studio hair extension salon at a new location, within the Belgrade Waterfront complex. Martina Vrbos. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 29, april, 2021, Beograd - Svecano otvaranje salona za nadogradnju kose Extension Studio na novoj lokaciji, u sklopu kompleksa Belgrade Waterfront. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Glazbenica je, inače, bila poznata po pomalo kontroverznom ponašanju, ali i dobrom glasu i zanimljivim scenskim nastupima. Ipak, ono što je najviše intrigiralo javnost bila je njezina neprekidna borba s kilogramima za koje je jedno vrijeme govorila da je smetaju, te je svoje obline rado pokazivala, no u jednom trenutku ta ju je faza prošla i odlučila se s njima uhvatiti u koštac te je došla do zavidno vitke linije. Svoju težinu često je ranije krivila za to što se nije uspjela ''prodati'' široj publici.

U to vrijeme hodala je s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom koji joj je pomogao skinuti čak 30 kilograma, a upoznali su se preko njezina prijatelja Marka Lasića Nereda. Iako je u prvom trenutku pomislila da je Branimir najvjerojatnije zauzet, trener ju je poljubio i postali su par te su se 2010. čak i zaručili. U jednom intervjuu izjavila je kako se Branimir pomirio s tim što je ona nekad neuredna i aljkava, no ipak su prekinuli. Kasnije se zaljubila u crnogorskog poduzetnika Alberta Camaja s kojim je prekinula 2012. nakon koncerta Cece Ražnatović, pisali su tada srpski mediji.

Nakon ovih brodoloma pravu ljubav pronašla je u Beograđaninu kojeg je dugo skrivala od javnosti, riječ je o Bogoljubu Vidakoviću koji je pet godina mlađi od pjevačice i s kojim je dobila sinčića Kostu, a kasnije i kćerkicu Milu. Martina je aktivna na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, gdje ima tek nešto više od 2000 pratitelja i svakodnevno objavljuje fotografije obiteljske idile.

