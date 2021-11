Vidovnjakinja je sledila krv u žilama Andrei i Mislavu, ali i gledateljima: Ružno je tako nešto izjaviti na TV-u

Kod Andree i Mislava iz showa "Brak na prvu" i dalje frcaju iskre te je par svakim danom sve više zaljubljen. A sretnu zajedničku budućnost potvrdila im je i vidovnjakinja Vera Čudina koju je Andrea pozvala u goste.

Mislav je predivan čovjek, treba ga paziti i maziti. Jako je zaljubljen i strašno mu se sviđaš, neće te nikad ostaviti“, rekla je Vera Andrei, a onda je istaknula: 'Pozitivno ćete se iznenaditi u seksu, on je seksualni stroj!“ Međutim, vidovnjakinja im je otkrila i jednu neželjenu vijest: „Nemojte ići živjeti u inozemstvo jer bi jedan od vas poginuo“, kazala je Čudina, pritom misleći na Mislava, što je šokiralo zaljubljeni par. Od ove izjave ne samo da se Mislavu i Andrei sledila krv u žilama nego su i gledatelji bili u jednakom šoku i ne mogu vjerovati da je Andrea uopće pozvala vidovnjakinju.

- Ova osoba da riječ ne kaže ledi krv u žilama. A lude žene, koje iznenađenje je dovela. I meni se krv sledila kad je progovorila. Otkud produkciji pravo Mislava dovesti pred gotov čin? Sigurno nije ugodno čuti ono što mu je rekla baba vračara pred kamerama, vjerovao on u to ili ne. A Andrea mi totalno pala u očima. Ovo mi je zbilja malo čudno za Andreu, tako jedna elokventna, obrazovana i uspješna žena da slijepo vjeruje u magiju i proroke, to je pomalo spuki... Vjerujem i ja u nadnaravno, čak sam jedan period aktivno i proučavala sve to, ali sam uvijek skeptična i s dozom iste pristupam tome. Ne drži mi to vodu, jer čovjek je taj koji kroji sve a na višu silu ne može se utjecati no isto tako ju baba Vanga ne može znati..Babu gataru dovest da o ako nešto izjavi.. Pa ja ne kužim kako produkcija nije reagirala da se takve stvari ne govore.. Pa kako se sad Mislav osjeća.. nakon te izjave a da ne govorim kad mu to čuje obitelj.. Strašno. Tako joj i treba, Andrea me neugodno iznenadila zatraživši gataru Čudinu. Jako ružno tako nešto izjaviti na TV-u, to su ozbiljne stvari - u šoku su napisali gledatelji na Facebook stranici RTL-ovog showa.

