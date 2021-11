Kristina odlučila otići: 'Ovo je za mene mučenje, osjećam se jadno i tužno!'

Kristina i Tomislav bili su posljednji par na ceremoniji koji je trebao odlučiti hoće li ostati u eksperimentu ili ga napustiti. „Osjećam se jadno i tužno, nisam ljuta. Krenula sam iskreno u ovo i s namjerom da se dogodi ljubav. Prihvatila sam da mu treba vremena i postavila se prema njemu kao prema prijatelju, ali među nama nema komunikacije. Mi živimo zajedno, a ni ne pogledamo se“, tužno je izjavila Kristina koja je potom jasno dala do znanja što želi: 'Odlazim!' Njezina odluka iznenadila je Tomislava koji je napisao da ostaje pa par nastavlja eksperiment. „Sto upitnika mi je u glavi - zašto to, čemu to, mogli smo oboje napisati da odlazimo, a ne ostati i mučiti se ovako jer ovo je za mene mučenje“, priznala je Kristina kojoj nije bila jasna njegova odluka, kao ni ostalim kandidatima.

Ekspert i profesor psihologije Boris Blažinić kasnije je razgovarao s parom te pojedinačno s Kristinom i Tomislavom te ih je savjetovao da budu iskreni. „Ja sam Kristini rekao da nisam ovdje došao tražiti ženu. Zbog društva sam napisao da ostajem u showu, a ne zbog Kristine“, priznao je Tomislav Borisu pa se kasnije ispričao Kristini: „Ušao sam u show iz zezancije, a ti si ušla s ozbiljnijim namjerama. Nisam bio iskren prema tebi, nisam ti odmah rekao da nismo kliknuli na prvu i mislim da sam te doveo u zabludu. Želim da mi oprostiš i da budemo prijatelji.“ Iako je Kristini bilo drago čuti njegovu ispriku, misli da se njihov brak više ne može pretvoriti u nešto više od prijateljstva.

Za razliku od njih, kod Andree i Mislava i dalje frcaju iskre te je par svakim danom sve više zaljubljen. A sretnu zajedničku budućnost potvrdila im je i vidovnjakinja Vera Čudina koju je Andrea pozvala u goste.

„Mislav je predivan čovjek, treba ga paziti i maziti. Jako je zaljubljen i strašno mu se sviđaš, neće te nikad ostaviti“, rekla je Vera Andrei, a onda je istaknula: 'Pozitivno ćete se iznenaditi u seksu, on je seksualni stroj!“ Međutim, vidovnjakinja im je otkrila i jednu neželjenu vijest: „Nemojte ići živjeti u inozemstvo jer bi jedan od vas poginuo“, kazala je Čudina, pritom misleći na Mislava, što je šokiralo zaljubljeni par.

Erna i Edin dan su proveli u shoppingu, a sve je završilo svađom oko haljine koju je Edin htio kupiti svojoj dragoj te se jasno vidi kako se i taj par sve više razilazi. Za to vrijeme, Kristijan i Ivona zabavljali su se u zanimljivoj igri – bacanju sjekira, dok su se Ana i Marinko spremali za odlazak na ručak kod njegove bivše žene Vesne. A hoće li ručak proći u redu ili će Ani smetati Marinkovo prijateljstvo s bivšom – pogledajte u srijedu u 21.15 sati na RTL-u!

