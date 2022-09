VIDEO Voditeljici usred javljanja uživo u usta uletjela muha, njena reakcija postala je hit na internetu

Kanadska voditeljica Farah Nasser doživjela je zbilja čudnu situaciju tijekom jednog od njezinih javljanja uživo, a sve je potom objavila i na Twitteru.

Naime, u Globalnewsu javila se uživo i pričala o poplavama u Pakistanu, a u tom trenu joj je u usta uletjela - muha.

"Dijelim ovo jer svi trebamo smijeha ovih dana. Izgleda da nije samo Doug Ford, i ja sam ovih dana na poslu progutala muhu", napisala je novinarka u objavi uz video, a referirala se na političara Forda kojemu je nedavno prilikom jedne press konferencije u usta uletjela pčela.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed